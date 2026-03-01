Los mejores momentos de los Goya 2026: del llamamiento de Susan Sarandon a las lágrimas de Álvaro Cervantes

Los Premios Goya han celebrado su 40 aniversario en Barcelona, en una gala en la que las grandes ganadoras han sido Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con cinco galardones (película, dirección, guion, actriz y actriz de reparto) y Sirat, de Oliver Laxe, con seis premios técnicos. Mientras que Sorda ha logrado tres Goyas (dirección novel y actriz revelación para las hermanas Eva Libertad y Miriam Garlo y mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes).

Los presentadores de la gala, Luis Tosar y Rigoberta Bandini, han comenzado condenando la violencia y las guerras. Además, muchos de los asistentes han lucido chapas de sandía con el lema Free Palestine, y Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine, ha alertado de la "degradación" mundial y el "desprecio" a los Derechos Humanos en EEUU, Irán, Gaza o Ucrania. Además, las manifestaciones por la paz y en contra de las guerras han sido una constante de la ceremonia.

Durante la retransmisión se han recordado algunos de los mejores momentos de estas 40 ediciones. Y la nueva regla de la restricción de los discursos, que solo podían durar un minuto y los tenía que dar una sola persona parece haber funcionado, ya que la gala ha durado tres horas y cuarto, 15 minutos menos que en los dos años anteriores.

Se cumplen 40 años del 17 de marzo de 1987, cuando Fernando Rey presentó la 1º ceremonia de entrega de los Premios Goya en el Teatro Lope de Vega de Madrid. En esa ocasión solo se entregaron 16 galardones frente a los 28 actuales. La primera estatuilla que se entregó en 1987 era obra del escultor malagueño Miguel Ortiz Berrocal, pesaba casi 15 kilos, presentaba al pintor con una cámara de cine y era desmontable. Su peso actual es entre 2,5 y 3 kilos. En esa primera edición la mejor película fue El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez, que también ganó los premios a mejor actor y mejor director. Por cierto, esa gala duró una hora y media frente a las casi cuatro actuales.

Álvaro Cervantes: "'Sorda' me ha enseñado el término capacitismo" Con su tercera nominación Álvaro Cervantes ha conseguido su primer Goya, a mejor actor de reparto, por Sorda, de Eva Libertad. El actor no ha podido contener las lágrimas de emoción al dedicar el Goya a las personas con discapacidad: "Me han hecho entender que la empatía no se puede basar solo de buenas intenciones, sino de revisar nuestros propios privilegios". En su discurso también ha destacado que la película le ha enseñado "el término 'capacitismo', un término que define muy bien el mundo en el que vivimos. Un mundo que excluye a las personas con discapacidad". Y ha dedicado el premio a sus padres, a su hermana Ángela, también nominada a mejor actriz por La furia, y a su compañera de reparto: "La mitad de este premio es para Miriam Garlo. Aparte de ser una actriz enorme, es una de las personas más increíbles que he conocido en su vida". 02.40 min Álvaro Cervantes gana el Goya 2026 al mejor actor de reparto por 'Sorda'

Susan Sarandon llama a "cambiar el mundo" y "pasar a la acción" Susan Sarandon ha recibido el Goya de Honor Internacional con el auditorio puesto en pie. La intérprete de grandes títulos como Thelma y Louise, The Rocky Horror Picture Show o Pena de muerte, por la que ganó su único Oscar, ha agradecido el honor de estar rodeada de "contadores de historias" y ha dicho que le encanta España y Barcelona, desde la comida, a la gente o los museos y la cultura. La intérprete, que lucía una chapa en forma de sandía con el lema "Free Palestine" (Libertad para Palestina) ha basado su discurso en una cita del historiador y filósofo estadounidense Howard Zinn: "Tener esperanza en tiempos difíciles no es sólo tontamente romántico. Está basado en el hecho de que la historia humana es una historia no sólo de crueldad, sino también de compasión, sacrificio, coraje y amabilidad. Aquello que elegimos enfatizar en esta compleja historia determinará nuestras vidas. Si vemos sólo lo peor, destruye nuestra capacidad para hacer algo". "El futuro es una sucesión infinita de presentes, y vivir hoy en este presente, como nosotros pensamos que los seres humanos deben vivir desafiando todo lo malo que nos rodea, es, per se, una maravillosa victoria. Gracias", ha concluido la actriz. Susan Sarandon, Goya internacional, llama a "cambiar el mundo" y "pasar a la acción" Cristina Pérez

Alba Flores: "Este premio es un galardón para la música e inspiración de mi padre" Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz han recogido el Premio Goya a la mejor canción original por "Flores para Antonio", de la película homónima. Es el tercer premio para Silvia y el primero para Alba, quien ha asegurado que este premio es "el capítulo final del proceso que ha sido la película". También ha asegurado que "este premio es un galardón para la música e inspiración de mi padre". Además de su padre, Antonio Flores, Alba también ha recordado a su abuelo, Antonio González 'El Pescaílla', y a su abuela Violeta. Y ha finalizado su discurso entonado el "No dudaría" de Antonio Flores y deseando una Palestina libre: "En los tiempos que estamos viviendo, yo solo puedo decir: "Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia". ¡Buenas noches! ¡Viva Palestina Libre!", ha gritado Alba Flores. 06.18 min Alba Flores se emociona tras ganar el Goya por 'Flores para Antonio'

Dolores Fonzi: "La ultraderecha vino a destruirlo todo" La película argentina Belén, de Dolores Fonzi, se ha alzado con el galardón a mejor cinta iberoamericana. Fonzi ha asegurado que somos las películas que hacemos, y en estos momentos el mundo se ha convertido en "una película de terror" y, como ejemplo de ello, ha citado el genocidio en Gaza, la situación de las mujeres en Irán y la persecución a los migrantes en Estados Unidos. "Y esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad y no lo podemos seguir permitiendo. Ustedes, que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa; la ultraderecha vino a destruirlo a todo. Eso es así. Yo vengo del futuro de un país donde el presidente puso incluso en venta el agua", ha agregado la directora argentina. 02.26 min La película argentina 'Belén' gana el Goya 2026 a la mejor película iberoamericana

Gonzalo Suárez: "El cine es el último reducto con el que podemos soñar despiertos" La actriz portuguesa María de Medeiros, que trabajó con Gonzalo Suárez en El detective y la muerte (1994) ha sido la encargada de entregar el Goya de Honor al director, que de sus siete nominaciones solo había logrado uno, el de mejor guion original por Remando al viento (1989). A sus 91 años, Suárez ha asegurado que "el cine es el último reducto con el que podemos soñar despiertos". "Dios nos premia con los sueños y nos castiga con la realidad", ha ironizado Suárez, que también ha criticado al presidente Trump: "Existe un hombre... no, perdón, un personaje que juega al golf con nuestro mundo impunemente, tratando de meterlo en el agujero más negro". "Estoy absolutamente orgulloso de comprobar que el cine ha sobrevivido a las redes y a las cavernas. Ahora, también tengo que reconocer que, en este momento, el bisonte soy yo", ha bromeado. 09.04 min Gonzalo Suárez recibe el Goya de Honor 2026

Eva Libertad y Miriam Garlo, dos hermanas de Goya Miriam Garlo ha hecho historia al ser la primera actriz sorda nominada al Goya y también en ganarlo por Sorda. Y, además, su hermana, Eva Libertad, también ha logrado el premio a la mejor dirección novel por esta película, que viene de un un corto de ambas que también fue nominado a los Goya. Miriam ha usado a la vez los lenguajes oral y de signos para dedicar el galardón a su compañero de reparto, Álvaro Cervantes, a la comunidad sorda y a la posibilidad de que el cine sea para todo el mundo: "Sin límites ni fronteras ningún ser humano es invisible. Ninguna persona sorda es muda. Tenemos una identidad y una voz propia, pero no siempre es oral. Viva el cine accesible". También ha tenido palabras de agradecimiento para su hermana: "Gracias por ser mi hermana. Tu sensibilidad me protege. Gracias a nuestros padres porque nos han enseñado que el arte sea nuestra forma de vida". 04.05 min Goya 2026: Miriam Garlo, mejor actriz revelación por 'Sorda' Por su parte, Eva Libertad ha asegurado: "Cuando empezamos con esta película temíamos que se catalogara como una película sobre discapacidad y quedase relegada a un nicho, pero nos encontramos lo contrario: un público diverso y empático. La diversidad es riqueza, cualquier persona debería poder desplegarse en este mundo acorde a sus capacidades y según sus necesidades". 02.36 min Goya 2026: Eva Libertad gana la mejor dirección novel por 'Sorda'

José Ramón Soroiz: "Me habéis hecho muy feliz" A sus 75 años, José Ramón Soroiz se ha convertido en uno de los intérpretes más veteranos en recoger el Goya a mejor actor por su trabajo en Maspalomas. El más veterano en ganar fue Fernando Fernán Gómez por El abuelo (1988), de José Luis Garci, con 77 años. "Es maravilloso lo que me está pasando a mí con Maspalomas. Me habéis hecho muy feliz, y ojalá que todos los Vicentes del mundo lo sean", ha agradecido Soroiz, en referencia al personaje que encarna, un anciano homosexual que se ve obligado a volver al armario. Era la primera nominación a los Goya de este popular actor. Jose Ramon Soroiz, Goya 2026 a mejor actor protagonista por 'Maspalomas': "Me habéis hecho muy feliz" María Menéndez

Patricia López Arnaiz: "Agradezco que pongas luz a las violencias en la infancia" Gracias a Los domingos, Patricia López Arnaiz ha conseguido el Goya a mejor actriz, el segundo tras el que logró con Ane (2020). "Este personaje ha sido íntimamente especial para mí, tengo la sensación de que ya existía antes y ya estaba ahí esperándome". La actriz ha agradecido a Alauda Ruiz de Azúa "que pongas luz a las violencias en la infancia, que es algo a revisar. Muchos y muchas, aunque no lo creamos, la ejercemos" Patricia López Arnaiz señala las "violencias en la infancia" al recoger el Goya 2026 a la mejor actriz por 'Los domingos' Sofía Soler

Alauda Ruiz de Azúa: "En 40 años solo habían ganado como directoras tres mujeres" Alauda Ruiz de Azúa ha ganado los Goyas a mejor guion y dirección por Los domingos, que también ha sido la mejor película. Al recoger el galardón a la dirección ha destacado que: "En cuarenta años de Goyas solo habían ganado tres mujeres en la categoría de dirección: Pilar Miró, Icíar Bollaín e Isabel Coixet (esta última en dos ocasiones). "Me gustaría agradecer el reconocimiento, el Goya, a todas las personas que han entendido que el talento no entiende de género, pero que las oportunidades, históricamente, sí. Y también agradecer a las personas que trabajan para que esa desigualdad quede atrás", ha añadido la cineasta, que ganó el Goya a Mejor Dirección Novel con Cinco lobitos en 2022. Goyas 2026: éxtasis de 'Los domingos' y Alauda Ruiz de Azúa por delante de 'Sirat' ESTEBAN RAMÓN