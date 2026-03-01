Antonio Fernández Gabarre: de la Cañada Real a ganar el Goya a mejor actor revelación
- El joven actor ha sido reconocido por su papel en la película 'Ciudad sin sueño', donde encarna a un adolescente gitano de 15 años que vive en la Cañada Real
Antonio Fernández Gabarre ha ganado la noche de este sábado el Premio Goya a mejor actor revelación por su papel en Ciudad sin sueño, película dirigida y coescrita por Guillermo Galoe. Y lo ha hecho reivindicando sus orígenes humildes y honrando a su familia bajo el grito "¡que vivan los Fernández!".
El actor ha superado a los también nominados Julio Peña, por El cautivo; Hugo Welzel, por Enemigos; Jan Monter Palau, por Estrany riu; y Mitch, por Romería. Gabarre interpreta en el filme a Toni, un adolescente gitano de 15 años que vive en la Cañada Real (Madrid), el mayor asentamiento irregular de Europa. El intérprete es, junto a todo el reparto de la cinta, residente de la zona. De hecho, se trata de un elenco no profesional.
La cinta, de clara vocación de cine social, está relacionada con el cortometraje Aunque es de noche, que ganó el Goya 2024 a mejor corto. Estaba protagonizado también por Gabarre, y dirigido y coescrito por Guillermo Galoe.
Además de este galardón a Gabarre, Ciudad sin sueño también ganó el premio a mejor película en el Doha Film Festival y el premio especial Feroz Arrebato de ficción. Pero sus hitos no acaban ahí, pues fue seleccionada para la Semana de la Crítica del Festival de Cannes de 2025, lo que la puso en el mapa de lo más destacado del cine español y europeo del último año.
Allí se ha rodado "Ciudad sin sueño",
una película interpretada por actores no profesionales,
vecinos de la zona, y dirigida por el dos veces ganador
de un Goya, Guillermo García
Desde hace más de 50 años, la Cañada Real existe,
quizá no para siempre, hace unos meses,
se firmó un plan de realojo a 10 años.
Una franja de 16 kilómetros, dividida en seis barrios,
unos peores, donde la droga campa, otros en los que la vida transcurre
con sus penurias pero fluye y de esas que un día llega el cine,
y rueda a oscuras porque aquí llevan sin luz más de 3 años,
unas 4.000 personas con Madrid, a menos de 20 kilómetros.
Es gente que no tiene una representación en la pantalla,
o tiene muy poca, y que están pidiendo a gritos,
ser escuchados, ser vistos y bueno también decir estamos aquí.
Nosotros hemos intentado tener una mirada ni paternalista,
ni victimizante, ni blanqueante,
ni tampoco miserabilista.
En la vida Chule y Toni, son familia,
en la ficción: abuelo y nieto los desalojan
afrontará otra pérdida, la marcha de su mejor amigo.
Ese abrazo no es impostado, se conocen desde los 3 años.
Qué es lo que más os está gustando de esto todo la verdad.
El reparto son vecinos.
Algunos como Chule, por sopresa,
iba a beber una cerveza, alguien de producción se acerca y ...
Quiere hacer la prueba, y yo así de cachondeo,
pues sí venga, vamos, estuvieron allí en casa trabajando un poquito,
empezaron a grabarme con los móviles y se pone Elena este vale.
Guillermo tiene dos Goyas, uno por un corto que ya adelantaba
esta historia también con Toni un día se sentaron juntos,
en una montaña, el director le dijo que iba ser el prota
de su nueva peli.
Ciudad sin sueño aunque no sin esperanza.
La perspectiva del cine social en 'Ciudad sin sueño'
Toni es un adolescente gitano que vive en la Cañada Real de Madrid, orgulloso de su familia de chatarreros, y que se ve forzado a enfrentar varias situaciones duras cuando intentan desalojar a su familia y desplazarla, además de perder a un amigo que se marcha a vivir a Marsella con su familia.
La película, de clara denuncia social, es resultado de la relación y el respeto que su cineasta, Guillermo Galoe, ha forjado con varias injusticias sociales y con la Cañada Real en particular.
"Al principio, básicamente iba allí, conocía a familias, compartía el tiempo. Luego comencé a hacer unos talleres de cine con niños y adolescentes, incluyendo a veces a sus padres también, en los que hacíamos pequeñas películas con teléfonos móviles", reveló sobre el proceso de creación de la cinta.
Galoe conoció a Gabarre mientras estaba arreglando su bicicleta en la puerta de su casa. "Cuando se lo propusimos, me sorprendió la naturalidad y la valentía con la que se sumó al plan sin pensárselo dos veces: era un niño ávido de aventuras", aseguró.
De hecho, el cineasta madrileño recordó que pensó en la infancia para el guion del cortometraje Aunque es de noche, pero cuando ya se había estrenado y se pusieron manos a la obra para crear Ciudad sin sueño, Toni Gabarre ya había crecido, lo que supuso un reto adaptar la idea original de la película al crecimiento del actor.
En cualquier caso, parece claro el enorme mérito de esta cinta, así como la importancia y la necesidad de los temas que trata. Y, concretamente, el reto y la superación de un joven, Gabarre, al que se le han abierto las puertas del cine y que ha logrado aprovecharlas para cautivar y emocionar con su interpretación.