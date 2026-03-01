Antonio Fernández Gabarre: de la Cañada Real a ganar el Goya a mejor actor revelación

Antonio Fernández Gabarre ha ganado la noche de este sábado el Premio Goya a mejor actor revelación por su papel en Ciudad sin sueño, película dirigida y coescrita por Guillermo Galoe. Y lo ha hecho reivindicando sus orígenes humildes y honrando a su familia bajo el grito "¡que vivan los Fernández!".

El actor ha superado a los también nominados Julio Peña, por El cautivo; Hugo Welzel, por Enemigos; Jan Monter Palau, por Estrany riu; y Mitch, por Romería. Gabarre interpreta en el filme a Toni, un adolescente gitano de 15 años que vive en la Cañada Real (Madrid), el mayor asentamiento irregular de Europa. El intérprete es, junto a todo el reparto de la cinta, residente de la zona. De hecho, se trata de un elenco no profesional.

La cinta, de clara vocación de cine social, está relacionada con el cortometraje Aunque es de noche, que ganó el Goya 2024 a mejor corto. Estaba protagonizado también por Gabarre, y dirigido y coescrito por Guillermo Galoe.

Además de este galardón a Gabarre, Ciudad sin sueño también ganó el premio a mejor película en el Doha Film Festival y el premio especial Feroz Arrebato de ficción. Pero sus hitos no acaban ahí, pues fue seleccionada para la Semana de la Crítica del Festival de Cannes de 2025, lo que la puso en el mapa de lo más destacado del cine español y europeo del último año.

01.33 min Transcripción completa Allí se ha rodado "Ciudad sin sueño", una película interpretada por actores no profesionales, vecinos de la zona, y dirigida por el dos veces ganador de un Goya, Guillermo García Desde hace más de 50 años, la Cañada Real existe, quizá no para siempre, hace unos meses, se firmó un plan de realojo a 10 años. Una franja de 16 kilómetros, dividida en seis barrios, unos peores, donde la droga campa, otros en los que la vida transcurre con sus penurias pero fluye y de esas que un día llega el cine, y rueda a oscuras porque aquí llevan sin luz más de 3 años, unas 4.000 personas con Madrid, a menos de 20 kilómetros. Es gente que no tiene una representación en la pantalla, o tiene muy poca, y que están pidiendo a gritos, ser escuchados, ser vistos y bueno también decir estamos aquí. Nosotros hemos intentado tener una mirada ni paternalista, ni victimizante, ni blanqueante, ni tampoco miserabilista. En la vida Chule y Toni, son familia, en la ficción: abuelo y nieto los desalojan afrontará otra pérdida, la marcha de su mejor amigo. Ese abrazo no es impostado, se conocen desde los 3 años. Qué es lo que más os está gustando de esto todo la verdad. El reparto son vecinos. Algunos como Chule, por sopresa, iba a beber una cerveza, alguien de producción se acerca y ... Quiere hacer la prueba, y yo así de cachondeo, pues sí venga, vamos, estuvieron allí en casa trabajando un poquito, empezaron a grabarme con los móviles y se pone Elena este vale. Guillermo tiene dos Goyas, uno por un corto que ya adelantaba esta historia también con Toni un día se sentaron juntos, en una montaña, el director le dijo que iba ser el prota de su nueva peli. Ciudad sin sueño aunque no sin esperanza. La Cañada Real se convierte en plató de cine de la película de Guillermo García, 'Ciudad sin sueño'