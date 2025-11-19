'Y tú sin saberlo': Claves de 'Ciudad sin sueño' y la comunidad gitana en el cine

Este viernes se estrena Ciudad sin sueño, primer largometraje del cineasta Guillermo Galoe, inspirado en su cortometraje Aunque es de noche con el que logró el Goya. La historia vuelve a situarnos en una de las zonas más marginales de la periferia madrileña, La Cañada Real, el asentamiento irregular más grande de Europa. Allí sigue los pasos de un joven de 15 años, Tony, para hablarnos de una comunidad gitana que, a pesar de las penurias, ha construido un espacio de libertad.

En este nuevo episodio de Y tú sin saberlo analizamos las claves de una de las películas más deslumbrantes de este 2025 en el cine español y que recrudecen aún más los futuros premios en la categoría de Mejor dirección novel, muy disputados este año. Coincidiendo con su estreno, exploramos algunos títulos de ficción y documental que abordaron y abordan esta temática. Algunas disponibles gratis en la plataforma de RTVE Play. Proyectos que rompen estereotipos.