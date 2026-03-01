Goya 2026: Las mejores imágenes de la gala del cine español

La 40 edición de los Premios Goya 2026, que se ha celebrado este sábado en Barcelona, ha dejado momentos emocionantes y muy reivindicativos, con Los Domingos como la gran triunfadora de la noche y con Patricia Lopez Arnaiz, Jose Ramon Soroiz o Miriam Garlo como los nombres más destacados. Estas son las imágenes más relevantes que los fotógrafos han capturado en el transcurso de la gala:

La gala arranca al ritmo de la música Rigoberta Bandini y Luis Tosar EFE/Alberto Estévez Los presentadores de los Goya 2026, Rigoberta Bandini y Luis Tosar, han arrancado la ceremonia de entrega de la 40 edición de los Premios Goya con una divertida actuación musical.

Albert Serra gana el Goya a mejor película documental El director Albert Serra, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición EFE/Alberto Estévez El premio a mejor documental ha recaído en Tardes de soledad, de Albert Serra. La película, que cuenta con la participación de RTVE, sigue al torero peruano Andrés Roca Rey en un quirúrgico y descarnado retrato del mundo de la tauromaquia.

Álvaro Cervantes reivindica a las personas con discapacidad Álvaro Cervantes, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición EFE/Alberto Estévez Álvaro Cervantes, galardonado con el premio a mejor actor de reparto, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la gala. En su discurso, ha reivindicado el término "capacitismo", que "define muy bien el mundo en el que vivimos, un mundo que excluye a las personas con discapacidad", ha denunciado.

Susan Sarandon, Goya internacional Susan Sarandon, ovacionada tras recibir el Goya internacional Joan Mateu Parra AP Photo/Joan Mateu Parra El Goya internacional ha sido para Susan Sarandon, recibida con una estruendosa ovación en pie por parte de todo el auditorio. La actriz Susan Sarandon ha apelado a mirar el futuro con esperanza y a poner en el centro valores como la bondad, la valentía o la compasión.

Emocionante versión de "Tu mirá" Alba Molina y Ángeles Toledano cantan "Tu mirá" junto a un coro de niños EFE/Alberto Estévez Alba Molina y Ángeles Toledano, junto a 14 niños de la Escola Coral de L'Orfeó Català, han versionado "Tu mirá", la mítica canción de Lole y Manuel.

Toni, Goya a mejor actor revelación Toni Fernández dedica el premio a su familia: "¡Que vivan los Fernández!" Lluis GENE / AFP Antonio "Toni" Fernández, actor no profesional de solo 15 años, sigue viviendo en la Cañada Real, escenario de la película Ciudad sin sueño. Ha dedicado el premio de mejor actor revelación a su familia: "¡Que vivan los Fernández!".

Alba Flores: "Es un premio para la música de Antonio Flores" Goya a mejor música original para 'Flores para Antonio' EFE/Alberto Estévez Alba Flores y Silvia Pérez Cruz han recibido el Goya a mejor música original por Flores para Antonio. Alba Flores ha agradecido al equipo haber hecho posible "este homenaje" y ha terminado cantando "No dudaría", el himno de Antonio Flores contra la violencia.

Gonzalo Suárez, seis décadas de cine Gonzalo Suárez recibe el Goya de Honor Lluis GENE / AFP La actriz María de Medeiros ha entregado el Goya de Honor a Gonzalo Suárez. Juntos trabajaron en El detective y la muerte (1994), película en la que también actuó Javier Bardem. A sus 91 años, Suárez es un creador que lleva 60 años simultaneando el cine y la literatura, apostando por la imaginación y la fantasía frente a la realidad y las formas narrativas usuales.

Ana Mena canta junto a La Casa Azul Ana Mena y La Casa Azul durante su actuación en los Premios Goya EFE/Alberto Estévez Cerca de la medianoche ha llegado la tercera actuación musical de la gala. Ana Mena y La Casa Azul han cantado, en español e italiano, "La bambola".

María Luisa Solá, referente en el mundo del doblaje La actriz de doblaje María Luisa Solá, en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya Alberto Paredes Alberto Paredes / Europa Press La dobladora María Luisa Solá fue uno de los nombres propios de la gala de los Goya en 2024, cuando Sigourney Weaver la mencionó al recoger el Goya Internacional, que en esta 40 edición ha recogido Susan Sarandon, a quien también pone voz en España y a la que ha doblado en 68 ocasiones. En esta ocasión, la dobladora no se ha querido perder la gala.

Bad Gyal y su homenaje a la música catalana Homenaje a la música catalana en la gala de los Goya, que se celebra en Barcelona EFE/Alberto Estévez Bad Gyal y Arrels de Gràcia han interpretado una versión de "La rumba de Barcelona", de Gato Pérez. Antes, Rigoberta Bandini han cantado "De tot cor", un tema del cantautor mallorquín Tomeu Penya.

Miriam Garlo, primera actriz sorda en ganar un Goya Miriam Garlo, en un discurso hablado y signado de forma simultánea Joan Mateu Parra AP Photo/Joan Mateu Parra La actriz murciana Miriam Garlo ha ganado este sábado el Premio Goya a mejor actriz revelación por su papel en la película Sorda, la ópera prima de su hermana, Eva Libertad. En un discurso muy reivindicativo, la actriz ha compartido el reconocimiento con todas las personas con discapacidad, especialmente con la comunidad sorda.

El ‘In memoriam’, a ritmo de Robe Iniesta Belén Aguilera y Dani Fernández interpretan "Si te vas", de Extremoduro Joan Mateu Parra AP Photo/Joan Mateu Parra Sin duda uno de los momentos más emotivos de la noche. El ‘In memoriam’ de este 2026 ha estado marcado por la pérdida de Robe Iniesta, el alma de Extremoduro. Belén Aguilera y Dani Fernández han interpretado una bella versión de su "Si te vas", mientras por la pantalla han pasado los nombres de algunos de los nombres del cine español que nos han dejado este año.

Patricia López Arnaiz, visiblemente emocionada tras ganar el Goya López Arnaiz: "Tengo la sensación de que este personaje estaba ahí esperándome" Lluis GENE / AFP Patricia López Arnaiz se ha hecho con el Goya a la mejor actriz protagonista por su papel de la tía Maite en la película de Alauda Ruíz de Azúa Los Domingos. Se trata del segundo Goya para la actriz vasca, que ya recibió el galardón como protagonista por la cinta Ane en 2021.