Goya 2026: Las mejores imágenes de la gala del cine español
- Estos han sido los momentos más destacados de la gala de los Premios Goya 2026
- Así te hemos contado la gala de los Goya 2026
La 40 edición de los Premios Goya 2026, que se ha celebrado este sábado en Barcelona, ha dejado momentos emocionantes y muy reivindicativos, con Los Domingos como la gran triunfadora de la noche y con Patricia Lopez Arnaiz, Jose Ramon Soroiz o Miriam Garlo como los nombres más destacados. Estas son las imágenes más relevantes que los fotógrafos han capturado en el transcurso de la gala:
La gala arranca al ritmo de la música
Los presentadores de los Goya 2026, Rigoberta Bandini y Luis Tosar, han arrancado la ceremonia de entrega de la 40 edición de los Premios Goya con una divertida actuación musical.
Albert Serra gana el Goya a mejor película documental
El premio a mejor documental ha recaído en Tardes de soledad, de Albert Serra. La película, que cuenta con la participación de RTVE, sigue al torero peruano Andrés Roca Rey en un quirúrgico y descarnado retrato del mundo de la tauromaquia.
Álvaro Cervantes reivindica a las personas con discapacidad
Álvaro Cervantes, galardonado con el premio a mejor actor de reparto, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la gala. En su discurso, ha reivindicado el término "capacitismo", que "define muy bien el mundo en el que vivimos, un mundo que excluye a las personas con discapacidad", ha denunciado.
Susan Sarandon, Goya internacional
El Goya internacional ha sido para Susan Sarandon, recibida con una estruendosa ovación en pie por parte de todo el auditorio. La actriz Susan Sarandon ha apelado a mirar el futuro con esperanza y a poner en el centro valores como la bondad, la valentía o la compasión.
Emocionante versión de "Tu mirá"
Alba Molina y Ángeles Toledano, junto a 14 niños de la Escola Coral de L'Orfeó Català, han versionado "Tu mirá", la mítica canción de Lole y Manuel.
Toni, Goya a mejor actor revelación
Antonio "Toni" Fernández, actor no profesional de solo 15 años, sigue viviendo en la Cañada Real, escenario de la película Ciudad sin sueño. Ha dedicado el premio de mejor actor revelación a su familia: "¡Que vivan los Fernández!".
Alba Flores: "Es un premio para la música de Antonio Flores"
Alba Flores y Silvia Pérez Cruz han recibido el Goya a mejor música original por Flores para Antonio. Alba Flores ha agradecido al equipo haber hecho posible "este homenaje" y ha terminado cantando "No dudaría", el himno de Antonio Flores contra la violencia.
Gonzalo Suárez, seis décadas de cine
La actriz María de Medeiros ha entregado el Goya de Honor a Gonzalo Suárez. Juntos trabajaron en El detective y la muerte (1994), película en la que también actuó Javier Bardem. A sus 91 años, Suárez es un creador que lleva 60 años simultaneando el cine y la literatura, apostando por la imaginación y la fantasía frente a la realidad y las formas narrativas usuales.
Ana Mena canta junto a La Casa Azul
Cerca de la medianoche ha llegado la tercera actuación musical de la gala. Ana Mena y La Casa Azul han cantado, en español e italiano, "La bambola".
María Luisa Solá, referente en el mundo del doblaje
La dobladora María Luisa Solá fue uno de los nombres propios de la gala de los Goya en 2024, cuando Sigourney Weaver la mencionó al recoger el Goya Internacional, que en esta 40 edición ha recogido Susan Sarandon, a quien también pone voz en España y a la que ha doblado en 68 ocasiones. En esta ocasión, la dobladora no se ha querido perder la gala.
Bad Gyal y su homenaje a la música catalana
Bad Gyal y Arrels de Gràcia han interpretado una versión de "La rumba de Barcelona", de Gato Pérez. Antes, Rigoberta Bandini han cantado "De tot cor", un tema del cantautor mallorquín Tomeu Penya.
Miriam Garlo, primera actriz sorda en ganar un Goya
La actriz murciana Miriam Garlo ha ganado este sábado el Premio Goya a mejor actriz revelación por su papel en la película Sorda, la ópera prima de su hermana, Eva Libertad. En un discurso muy reivindicativo, la actriz ha compartido el reconocimiento con todas las personas con discapacidad, especialmente con la comunidad sorda.
El ‘In memoriam’, a ritmo de Robe Iniesta
Sin duda uno de los momentos más emotivos de la noche. El ‘In memoriam’ de este 2026 ha estado marcado por la pérdida de Robe Iniesta, el alma de Extremoduro. Belén Aguilera y Dani Fernández han interpretado una bella versión de su "Si te vas", mientras por la pantalla han pasado los nombres de algunos de los nombres del cine español que nos han dejado este año.
Patricia López Arnaiz, visiblemente emocionada tras ganar el Goya
Patricia López Arnaiz se ha hecho con el Goya a la mejor actriz protagonista por su papel de la tía Maite en la película de Alauda Ruíz de Azúa Los Domingos. Se trata del segundo Goya para la actriz vasca, que ya recibió el galardón como protagonista por la cinta Ane en 2021.
'Los Domingos' se alza con el Goya a mejor película
La cinta se convierte en la cuarta producción dirigida por una mujer que logra este galardón, Alauda Ruiz de Azúa, que también ha conseguido el premio a mejor dirección y que cierra la gala de la 40 edición de los Premios Goya 2026.
