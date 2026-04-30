'Zero dramas' debate sobre las contradicciones de la vida moderna y sexual
- Loles León estará acompañada de Mariona Terés, Pablo Carbonell, Petra Martínez y la colaboradora Mónica Cruz
- Domingo 3 de mayo, a las 22:30 horas en La 2 y RTVE Play
El talk show ‘Zero dramas’ propone una semana más un debate sobre distintos temas de actualidad social: la crisis habitacional, la "re-delgadez" y las alqui-amistades serán protagonistas de esta entrega. Junto a Loles León y la colaboradora Mónica Cruz estarán Mariona Terés, Pablo Carbonell y Petra Martínez.
La actualidad a debate
El primer tema de la noche será la crisis habitacional de la “generación boomerang" y la precariedad que impide la emancipación juvenil. En segundo lugar, la mesa cuestionará el retorno de la delgadez extrema y el fenómeno de la "pobresidad”, bajo el título ‘Los juegos del hambre: sin pasta’. Analizarán con el experto Manu Palop el alto coste económico de los estándares estéticos actuales.
Además, el bloque ‘Amiga por contrato’ explorará la mercantilización de la soledad mediante el alquiler de amistades por horas. El programa contará con el testimonio de Eli, una persona que alquiló su amistad.
La emisión se completará con la sección ‘El Consultorio Sexual’, en la que la doctora Gema García derribará estigmas sobre la menstruación, y con una oda a la libertad al ritmo de Aitana.
Así es ‘Zero dramas’
Producido por RTVE en colaboración con Win Win, ‘Zero dramas’ se concibe como una amigable conversación sin filtros. La actriz Loles León ejerce de maestra de ceremonias de este irreverente debate sobre temas sociales de actualidad con distintas colaboraciones, como la de Mónica Cruz, y secciones, como ‘El Consultorio Sexual’. El programa recoge la opinión del público, desde plató o desde casa, y cuenta con una banda de música liderada por la cantante Ainhoa Cantalapiedra, junto a la guitarrista Susan Santos y la teclista Angie Lofer.