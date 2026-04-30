'Zero dramas' debate sobre las contradicciones de la vida moderna y sexual

El talk show ‘Zero dramas’ propone una semana más un debate sobre distintos temas de actualidad social: la crisis habitacional, la "re-delgadez" y las alqui-amistades serán protagonistas de esta entrega. Junto a Loles León y la colaboradora Mónica Cruz estarán Mariona Terés, Pablo Carbonell y Petra Martínez.

La actualidad a debate

El primer tema de la noche será la crisis habitacional de la “generación boomerang" y la precariedad que impide la emancipación juvenil. En segundo lugar, la mesa cuestionará el retorno de la delgadez extrema y el fenómeno de la "pobresidad”, bajo el título ‘Los juegos del hambre: sin pasta’. Analizarán con el experto Manu Palop el alto coste económico de los estándares estéticos actuales.

Además, el bloque ‘Amiga por contrato’ explorará la mercantilización de la soledad mediante el alquiler de amistades por horas. El programa contará con el testimonio de Eli, una persona que alquiló su amistad.

La emisión se completará con la sección ‘El Consultorio Sexual’, en la que la doctora Gema García derribará estigmas sobre la menstruación, y con una oda a la libertad al ritmo de Aitana.