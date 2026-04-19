Loles León alerta sobre las plataformas de contenido adulto: "Tened cuidado de dónde os metéis"
- Marina Rivers, Mala Rodríguez, Pastora Vega y Patricia Galván analizan junto a Loles León el fenómeno de las plataformas de contenido para adultos
- No te pierdas un nuevo programa de Zero Dramas cada domingo en La 2 y RTVE Play
Con su característica lengua mordaz y un enfoque que mezcla el entretenimiento con la cruda realidad social, Loles León y sus invitadas abordan esta semana los temas que están incendiando el debate digital. Marina Rivers, Mala Rodríguez, Pastora Vega y Patricia Galván analizan junto a ella el fenómeno de las plataformas de contenido para adultos, la brecha salarial, la dictadura de los seguidores en el trabajo y los secretos del placer femenino en la nueva entrega de Zero Dramas.
El fenómeno de la página azul del sexo ha centrado la primera mesa de debate. Bajo el título "Sex in the Red", Marina Rivers aporta datos demoledores: España es el quinto país del mundo con más usuarios, donde el 97% de quienes suben contenido son mujeres frente a un consumo íntegramente masculino. La mesa cuestiona si estamos ante un nuevo empoderamiento o una forma de "prostitución digital". Loles se muestra tajante ante la promesa del dinero fácil. Para profundizar, el programa recibe a la creadora Cecilia Sopeña, que relata las secuelas psicológicas de generar cifras millonarias, mientras que la socióloga Miriam Jiménez advierte sobre la falta de alternativas laborales dignas que empuja a los jóvenes a estas plataformas.
"Si desayunas, los orgasmos son mejores"
En segundo lugar, Zero Dramas abre fuego contra la desigualdad estructural. Loles León analiza junto a sus invitadas cómo el sistema sigue perpetuando la brecha salarial en todas las profesiones. Es este bloque, ls presentadora comparte anécdotas de su propia carrera para visibilizar la brecha salarial que aún impera en la industria.
El programa también abre el melón de la tiranía de los seguidores. Loles lo tiene claro respecto al cambio de paradigma: “La palabra es miedo y entra en todas las profesiones”. Durante el debate, la mesa examina casos de profesionales como Inés Hernand o Juan Dávila, que han saltado del derecho y la policía a las redes para triunfar. El actor Mark (Nosoloviernes) aporta su visión tras hacerse viral por necesidad, denunciando que a los actores se les exija un número de seguidores para optar a un papel. Pastora Vega coincide con las quejas de figuras consagradas como Silvia Abascal: ¿Estamos obligados a ser creadores de contenido para no desaparecer del mapa laboral?
Finalmente, Loles y sus invitadas exploran el placer sin tabúes en el bloque dedicado al orgasmo. Loles reivindica la salud sexual como base del bienestar. La presentadora regala consejos directos a su audiencia: “Si desayunas, los orgasmos son mejores”. Para arrojar luz científica, la sexóloga Bárbara Montes detalla los mitos entre el orgasmo clitoriano y vaginal, y analiza datos curiosos como qué provincias españolas son las más "orgásmicas".
Durante el bloque final, el consultorio sexual, Bárbara Montes se une a la mesa para responder consultas sobre la sequedad vaginal y las reacciones emocionales postcoitales. La sección cierra con una ronda de "chupitos sexuales" y preguntas rápidas.
Todos los domingos en La 2 y en RTVE Play a las 22:30 horas, únete a Loles León para desmenuzar, sin pelos en la lengua, los temas más candentes de la actualidad. Y si te has perdido este programa, o quieres volver a verlo, podrás encontrarlo en RTVE Play.