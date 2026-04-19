Loles León alerta sobre las plataformas de contenido adulto: "Tened cuidado de dónde os metéis"

Con su característica lengua mordaz y un enfoque que mezcla el entretenimiento con la cruda realidad social, Loles León y sus invitadas abordan esta semana los temas que están incendiando el debate digital. Marina Rivers, Mala Rodríguez, Pastora Vega y Patricia Galván analizan junto a ella el fenómeno de las plataformas de contenido para adultos, la brecha salarial, la dictadura de los seguidores en el trabajo y los secretos del placer femenino en la nueva entrega de Zero Dramas.

El fenómeno de la página azul del sexo ha centrado la primera mesa de debate. Bajo el título "Sex in the Red", Marina Rivers aporta datos demoledores: España es el quinto país del mundo con más usuarios, donde el 97% de quienes suben contenido son mujeres frente a un consumo íntegramente masculino. La mesa cuestiona si estamos ante un nuevo empoderamiento o una forma de "prostitución digital". Loles se muestra tajante ante la promesa del dinero fácil. Para profundizar, el programa recibe a la creadora Cecilia Sopeña, que relata las secuelas psicológicas de generar cifras millonarias, mientras que la socióloga Miriam Jiménez advierte sobre la falta de alternativas laborales dignas que empuja a los jóvenes a estas plataformas.