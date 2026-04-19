Un hombre mata a ocho niños de entre uno y 14 años en un tiroteo en Luisiana

Un hombre ha matado a ocho niños de entre uno y catorce años en un tiroteo esta madrugada en la ciudad de Shreveport, en el estado sureño de Luisiana (EE.UU.), según ha informado la Policía local.

Las fuerzas de seguridad apuntan a que se trata de un caso de violencia doméstica. El jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith, ha dicho de que los disparos se produjeron en varios hogares.

Hasta diez personas fueron tiroteadas, según el portavoz policial, Christopher Bordelon. Algunas de las víctimas mortales eran "descendientes" del sospechoso. El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue perseguido por la policía tras robar un coche a punta de pistola.