Un hombre mata a ocho niños de entre uno y 14 años en un tiroteo en Luisiana
- El sospechoso ha sido abatido por la Policía mientras intentaba darse a la fuga
- La Policía apunta a un caso de violencia doméstica
Un hombre ha matado a ocho niños de entre uno y catorce años en un tiroteo esta madrugada en la ciudad de Shreveport, en el estado sureño de Luisiana (EE.UU.), según ha informado la Policía local.
Las fuerzas de seguridad apuntan a que se trata de un caso de violencia doméstica. El jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith, ha dicho de que los disparos se produjeron en varios hogares.
Hasta diez personas fueron tiroteadas, según el portavoz policial, Christopher Bordelon. Algunas de las víctimas mortales eran "descendientes" del sospechoso. El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue perseguido por la policía tras robar un coche a punta de pistola.
"La situación más trágica que vivido jamás"
"Creemos que él es el único individuo que efectuó disparos", ha asegurado Bordelon en referencia al supuesto responsable.
Las únicas supervivientes del tiroteo son dos mujeres adultas, una de ellas con heridas serias que ponen en peligro su vida, según medios locales.
La escena del crimen es "extensa" y abarca unos tres hogares en el vecindario de Cedar Grove de Shreveport, especificó Bordelon, que advirtió que la investigación se encuentra en su etapa inicial y que toda la información es preliminar.
"Esta es una situación trágica, tal vez la situación más trágica que hayamos vivido jamás", ha dicho Tom Arceneaux, alcalde de esta ciudad del noroeste de Luisiana, de unos 180.000 habitantes. "Es una mañana terrible", ha relatado.
"Esta mañana, poco después de las siete, detectives de la Oficina de Investigaciones de la Policía Estatal de Luisiana fueron solicitados por el Departamento de Policía de Shreveport para investigar un tiroteo en el que se vio involucrado un agente tras una persecución en Brompton Lane, en Bossier City. Los investigadores están procesando la escena y recabando más información", dice la Policía de Luisiana en un comunicado.