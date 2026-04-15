Al menos cuatro muertos y 20 heridos en un tiroteo en otra escuela de Turquía, el segundo en 24 horas

Al menos cuatro personas han muerto y una veintena han resultado heridas tres de ellas en estado crítico - en un tiroteo registrado este miércoles en un centro educativo de la provincia turca de Kahramanmaraş, en el sur del país, según un balance provisional de autoridades locales recogido por varias agencias. El presunto autor del ataque, un estudiante de unos 14 años, también ha fallecido.

El gobernador provincial, Mükerrem Ünlüer, confirmaba la existencia de víctimas mortales y heridos, aunque evitaba en un primer momento concretar cifras, en línea con la cautela habitual en las primeras horas tras este tipo de incidentes. No obstante, poco más de una hora después sí ofrecía más detalles a los periodistas situados en el exterior de la escuela secundaria Ayser Çalık.

"Un estudiante de octavo grado, portando armas en su mochila, entró en dos aulas donde había alumnos y abrió fuego indiscriminadamente, causando muertos y heridos. Lamentablemente, tenemos cuatro fallecidos. Uno de ellos era un profesor y tres eran estudiantes. También tenemos 20 heridos, cuatro de los cuales están siendo operados y se encuentran en estado crítico. Seguimos trabajando para ayudar. Esperamos que nuestros compañeros heridos se recuperen lo antes posible. No se han registrado otros incidentes en otras escuelas. Las noticias que circulan en las redes sociales al respecto son falsas", señaló el funcionario.

Posteriormente, fuentes de seguridad citadas por medios como Anadolu han apuntado a que el atacante murió tras el suceso, sin detallar si se trató de un suicidio o de la intervención de terceros.

Imágenes de las ambulancias en el lugar del ataque contra una escuela este miércoles en Turquía AFP

La agencia Ihlas ha descrito una escena “caótica” en el interior del centro, con alumnos evacuados de forma urgente y varios heridos atendidos en el patio antes de ser trasladados a hospitales de la zona. Según NTV, al menos veinte personas han requerido atención médica, algunas de ellas con heridas de bala, mientras que otras habrían sufrido lesiones durante la evacuación.

Según medios locales, el ministro de Sanidad, Kemal Memişoğlu, declaró en redes sociales que los" heridos están recibiendo tratamiento en nuestros hospitales y estamos monitoreando de cerca su estado. Deseo una pronta recuperación a todos los ciudadanos afectados por este incidente. Que nuestra nación guarde luto por esta pérdida".

Equipos sanitarios y unidades policiales han desplegado un amplio dispositivo en el lugar, que permanece acordonado. Imágenes difundidas por televisiones locales muestran una fuerte presencia de ambulancias y efectivos de seguridad, mientras familiares de los alumnos se han concentrado en las inmediaciones del centro a la espera de información.

De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales y citados por Efe, el ataque se produjo durante el horario lectivo, lo que contribuyó a elevar el número de afectados. Algunas informaciones no confirmadas apuntan a que el agresor pudo ser reducido por personal del centro antes de la llegada de las fuerzas de seguridad, extremo que no ha sido corroborado oficialmente.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer cómo el menor accedió al arma, un elemento clave en un país donde la posesión de armas de fuego está regulada, aunque persiste un mercado ilegal. A este respecto, el ministro del Interior, Mustafá Çiftçi, ha designado a cuatro inspectores de la administración civil y a cuatro inspectores de policía para investigar el ataque armado. Tampoco se han precisado por el momento posibles motivaciones, ni si el atacante había mostrado comportamientos previos de riesgo.

El suceso se produce apenas un día después de otro episodio de violencia en un centro educativo en la provincia vecina de Şanlıurfa, donde un exalumno hirió a al menos 16 personas antes de suicidarse, según datos de las autoridades recogidos por agencias internacionales. La proximidad temporal y geográfica de ambos incidentes ha intensificado la atención mediática y política sobre la seguridad en escuelas.

Aunque los tiroteos en centros educativos son relativamente poco frecuentes en Turquía, fuentes citadas por Reuters subrayan que el país ha registrado en los últimos años un repunte de incidentes violentos protagonizados por menores, lo que ha reabierto el debate sobre el acceso a armas, la prevención y los mecanismos de detección temprana en el ámbito escolar.

Por el momento, no se ha facilitado un balance definitivo de víctimas, mientras continúan las labores de identificación y atención a los heridos, algunos de los cuales permanecen en estado grave en hospitales de la región.