Al menos 10 muertos y 25 heridos en un tiroteo masivo en un instituto y una vivienda en Canadá

Al menos seis personas han muerto en un tiroteo masivo en un instituto de Tumbler Ridge, en el noreste de la Columbia Británica, dos en una residencia que se cree que se cree que está relacionado con el incidente y otra persona ha fallecido de camino al hospital. Así lo ha informado la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) a medios locales.

Según la Agencia Reuters, la policía también ha hallado muerta a la presunta autora de los disparos, “una mujer con vestido y cabello castaño”, aparentemente por una herida autoinfligida, y ha añadido que no creen que haya más sospechosos ni que exista una amenaza continua para la población.

Hasta 25 personas están siendo atendidas por heridas que no ponen en peligro su vida, según han informado las autoridades policiales.

Tumbler Ridge es un municipio remoto con una población de alrededor de 2.400 habitantes situado en las estribaciones de las Montañas Rocosas, en el norte de Columbia Británica, aproximadamente a 1.155 km al noreste de Vancouver.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha publicado un mensaje de condolencia para las familias y amigos de las víctimas en sus redes sociales. “Estoy consternado por el horrible tiroteo de hoy en Tumbler Ridge, Columbia Británica. Mis oraciones y mi más sentido pésame están con las familias y amigos que han perdido a ⁠seres queridos en estos horribles actos de violencia”, ha escrito.

Los tiroteos son poco frecuentes en Canadá, pero este es el segundo que se produce en Columbia Británica en menos de un año. En abril de 2025, once personas murieron en Vancouver cuando un hombre embistió con su camión a una multitud que celebraba un festival cultural filipino.

Años atrás, en abril de 2020, un hombre de 51 años disfrazado con un uniforme de policía y conduciendo un coche policial falso disparó y mató a 22 personas en un tiroteo de 13 horas en la provincia atlántica de Nueva Escocia, antes de que la policía lo matara ⁠en una gasolinera a unos 90 km (60 millas) del lugar de sus primeros asesinatos.

En el peor tiroteo escolar de Canadá, en diciembre de 1989, un hombre armado mató a 14 estudiantes e hirió a otras 13 en la Escuela Politécnica de Montreal, Quebec, antes de suicidarse.