Trump anuncia un aumento del 10% de los aranceles a Canadá tras suspender las negociaciones comerciales

Trump ha asegurado este sábado que aumentará los aranceles a Canadá en un 10% adicional "sobre lo que ya están pagando". El anuncio se produce pocos días después de que el presidente estadounidense suspendiera las negociaciones comerciales con su país vecino por usar de forma "fraudulenta" palabras del expresidente Reagan en un anuncio que fue promovido por el Gobierno de Ontario, la provincia canadiense donde está ubicada la capital, Ottawa.

"Su anuncio debía retirarse inmediatamente, pero lo dejaron pasar anoche durante la World Series (el torneo de béisbol más seguido en EE. UU.), sabiendo que era un fraude", ha recalcado el mandatario en una publicación en su red social Truth Social sobre la cuña publicitaria emitida la noche del viernes. "Debido a su grave tergiversación de los hechos y a este acto hostil, estoy aumentando el arancel a Canadá en un 10% sobre lo que ya están pagando ahora", ha apuntado como represalia.

Considera que el anuncio tergiversa la realidad histórica Trump decidió el jueves suspender las negociaciones comerciales que mantenía con Canadá, argumentando que el país vecino utilizó "fraudulentamente" un anuncio televisivo de 1987 en el que aparece el expresidente Ronald Reagan criticando los aranceles. El republicano aseguró que este anuncio tergiversaba la realidad histórica y podría influir en decisiones judiciales, subrayando que los aranceles son fundamentales para "la seguridad nacional y la economía estadounidense". El anuncio se transmitió durante un partido entre los Blue Jays de Toronto y Los Angeles Dodgers, a pesar de que Trump esperaba que no se emitiera, que fue seguido por millones de estadounidenses. "Estados Unidos puede defenderse de los altos y autoritarios aranceles canadienses (¡y también de los del resto del mundo!). Ronald Reagan amaba los aranceles por motivos de seguridad nacional y economía", ha defendido el mandatario en la publicación. Trump suspende la negociación comercial con Canadá por usar de forma "fraudulenta" palabras del expresidente Reagan Asimismo, Trump cita a la Fundación Reagan, que señaló que "crearon la campaña publicitaria utilizando audio y video selectivo del expresidente Reagan", lo que "tergiversa el Presidential Radio Address" y que "no solicitaron ni recibieron permiso para usar y editar las declaraciones". Como respuesta, el republicano ha asegurado que la fundación y el Instituto Presidencial de Ronald Reagan "están revisando sus opciones legales al respecto". ““

Trump acusa a Canadá de querer influir en la Corte Suprema El presidente estadounidense ha agregado que el único propósito del anuncio era que la Corte Suprema de EE. UU. saliera "al rescate" de Canadá, ya que es la encargada de revisar un caso sobre los aranceles impuestos por su Administración. "¡Ahora Estados Unidos puede defenderse contra los aranceles elevados y abusivos de Canadá (y los del resto del mundo también!)". En septiembre pasado, el Tribunal Supremo de EE.UU. aceptó revisar por la vía rápida la legalidad de la mayor parte de los aranceles impuestos por Trump, una causa que el propio mandatario considera vital para sacar adelante su programa económico. El Supremo tiene previsto escuchar argumentaciones a principios de noviembre sobre si el Gobierno de Trump puede usar poderes económicos de emergencia para imponer el mayor aumento arancelario de la historia reciente del país. En este sentido, el republicano ha vuelto a acusar este sábado a Canadá de usar el anuncio para influir en la decisión del máximo tribunal estadounidense.