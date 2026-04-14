Al menos 16 heridos en un tiroteo en una escuela de secundaria en Turquía

Un tiroteo en una escuela de secundaria ha dejado al menos 16 heridos en Turquía, la mayoría estudiantes. Al parecer, un joven abrió fuego hiriendo a 10 alumnos, cuatro profesores, un policía y un empleado del comedor, informa el Ministerio de Interior turco en un comunicado. Después se ha suicidado, según ha informado el gobernador de Sanliurfa, Hasan Sildak, a la prensa.

Los hechos se han producido en la provincia de Sanliurfa, en el sureste de Turquía. El presunto atacante era un exalumno nacido en 2007. Se había atrincherado en el colegio, según el diario Hürriyet y no accedió a los intentos de las autoridades de convencerlo para que se entregara.

"La policía acorraló al atacante dentro de la escuela", ha explicado Sildak en declaraciones a la televisión. Pero el joven "no se rindió" y finalmente "se disparó a sí mismo con la misma escopeta, muriendo en el acto", ha añadido el gobernador.

Todos los heridos han sido hospitalizados y uno de ellos, un profesor, se encuentra en estado crítico, ha añadido el gobernador de Sanliurfa, Hasan Sildak, en declaraciones a la prensa delante del centro de educación secundaria.