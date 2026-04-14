Al menos 16 heridos en un tiroteo en una escuela de secundaria en Turquía
- El presunto autor es un exalumno del centro que ha utilizado un rifle y después se ha suicidado
- Hay al menos a 16 personas heridas, entre ellas 15 estudiantes y un profesor del centro
Un tiroteo en una escuela de secundaria ha dejado al menos 16 heridos en Turquía, la mayoría estudiantes. Al parecer, un joven abrió fuego hiriendo a 10 alumnos, cuatro profesores, un policía y un empleado del comedor, informa el Ministerio de Interior turco en un comunicado. Después se ha suicidado, según ha informado el gobernador de Sanliurfa, Hasan Sildak, a la prensa.
Los hechos se han producido en la provincia de Sanliurfa, en el sureste de Turquía. El presunto atacante era un exalumno nacido en 2007. Se había atrincherado en el colegio, según el diario Hürriyet y no accedió a los intentos de las autoridades de convencerlo para que se entregara.
"La policía acorraló al atacante dentro de la escuela", ha explicado Sildak en declaraciones a la televisión. Pero el joven "no se rindió" y finalmente "se disparó a sí mismo con la misma escopeta, muriendo en el acto", ha añadido el gobernador.
Todos los heridos han sido hospitalizados y uno de ellos, un profesor, se encuentra en estado crítico, ha añadido el gobernador de Sanliurfa, Hasan Sildak, en declaraciones a la prensa delante del centro de educación secundaria.
Entró por la puerta principal disparando "indiscriminadamente"
"El atacante, un joven de entre 17 y 18 años, comenzó a disparar indiscriminadamente inmediatamente después de entrar al edificio por la puerta principal. Corrió directamente hacia la escuela y disparó a todo aquel que se le cruzó. Los estudiantes gritaron y todos huyeron despavoridos", describe uno de los testigos.
Numerosas unidades de operaciones especiales de la Policía y equipos médicos acudieron al lugar. Las fuerzas de seguridad evacuaron a todos los estudiantes antes de entrar al edificio en busca del atacante.
Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer este caso que está sacudiendo a la opinión pública de Turquía, país en el que son poco frecuentes los tiroteos en colegios. Se desconocen los motivos del atacante.