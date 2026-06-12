'Me meto en un Jardín': Mercedes Milá conoce al alpinista Álex Txikon
Mercedes Milá continúa su viaje por España en caravana para visitar a otro protagonista de ‘Me meto en un jardín’. El alpinista Álex Txikon será el nuevo interlocutor de la veterana periodista, con quien conversará en su museo y en un entorno natural especial.
Entre montañas y recuerdos de expediciones
Mercedes Milá arranca su viaje por carretera conversando sobre la montaña y presentando a su invitado: el alpinista Álex Txikon. La ruta le lleva hasta Azpeitia, donde visita el Mendietxe Museoa, un espacio único dedicado al alpinismo en el que Txikon le muestra recuerdos de sus expediciones. Tras la visita, Mercedes pasa la noche en un caserío recomendado por Txikon.
Antes de dormir, y tras escuchar varias historias sobre ella en el museo, Milá decide llamar a Edurne Pasaban para charlar brevemente sobre la montaña y su relación con Txikon. A la mañana siguiente ambos ponen rumbo a Oiartzun, donde les espera Iñigo Segurola en Luur Garden.
El episodio concluye con el reencuentro entre Mercedes y Txikon en este entorno natural, donde comparten su última conversación antes de despedirse.
Sobre ‘Me meto en un jardín’
‘Me meto en un jardín’, una producción de RTVE en colaboración con Zanskar Producciones, es una road movie entre jardines, con conversaciones hilarantes unas veces y emocionantes otras. Siempre con la autenticidad y franqueza de una periodista mítica y única, Mercedes Milá, que charla en profundidad con invitados como David Uclés, Sor Lucía Caram, Álex Txikon, Óscar Camps, Nazareth Castellanos, Toño Pérez, Almudena Ariza, Lucía Dominguín, Miguel Ángel Revilla y Marc Giró.
Los jardines seleccionados para el programa son escenarios espectaculares que tienen una historia relacionada con el invitado: el jardín MariMurtra en la Costa Brava, el del Capricho en Madrid, Lur Garden de Íñigo Segurola en Oiartzun, el Botánico Histórico de Barcelona, Cabárceno en Cantabria o el jardín de Ceres en Guadalajara son algunos de ellos.