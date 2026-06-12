'Me meto en un Jardín': Mercedes Milá conoce al alpinista Álex Txikon

Mercedes Milá continúa su viaje por España en caravana para visitar a otro protagonista de ‘Me meto en un jardín’. El alpinista Álex Txikon será el nuevo interlocutor de la veterana periodista, con quien conversará en su museo y en un entorno natural especial.

Entre montañas y recuerdos de expediciones

Mercedes Milá arranca su viaje por carretera conversando sobre la montaña y presentando a su invitado: el alpinista Álex Txikon. La ruta le lleva hasta Azpeitia, donde visita el Mendietxe Museoa, un espacio único dedicado al alpinismo en el que Txikon le muestra recuerdos de sus expediciones. Tras la visita, Mercedes pasa la noche en un caserío recomendado por Txikon.

Antes de dormir, y tras escuchar varias historias sobre ella en el museo, Milá decide llamar a Edurne Pasaban para charlar brevemente sobre la montaña y su relación con Txikon. A la mañana siguiente ambos ponen rumbo a Oiartzun, donde les espera Iñigo Segurola en Luur Garden.

El episodio concluye con el reencuentro entre Mercedes y Txikon en este entorno natural, donde comparten su última conversación antes de despedirse.