Mercedes Milá "se mete en un jardín" con Sor Lucía Caram
Mercedes Milá se sube de nuevo a su caravana en ‘Me meto en un jardín’, el nuevo programa de entrevistas de La 2. En esta ocasión, la protagonista será la monja Sor Lucía Caram, quien recibe a la veterana periodista en el convento de Santa Clara en Manresa.
La labor social de Lucía Caram
Mercedes Milá recorre los alrededores de Manresa mientras introduce a su invitada: Sor Lucía Caram. Su encuentro tiene lugar en el convento de Santa Clara, donde la monja participa en un partido de fútbol junto a una familia ucraniana acogida por la comunidad. Tras conocerse, recorren las instalaciones del convento, donde Mercedes descubre los proyectos sociales impulsados por la fundación: huertos comunitarios gestionados por familias en riesgo de exclusión y un sistema de distribución de alimentos para comedores sociales.
A la mañana siguiente, Milá se desplaza hasta la reserva Wild Forest para conocer a Paola Calasanz, impulsora de este espacio dedicado al rescate y cuidado de animales. Tras la visita, regresa al convento para recoger a Sor Lucía y juntas ponen rumbo a Món Sant Benet. En los jardines de este enclave histórico, ambas continúan su charla mientras pasean entre naturaleza y arquitectura medieval.
Sobre ‘Me meto en un jardín’
‘Me meto en un jardín’, una producción de RTVE en colaboración con Zanskar Producciones, es una road movie entre jardines, con conversaciones hilarantes unas veces y emocionantes otras. Siempre con la autenticidad y franqueza de una periodista mítica y única, Mercedes Milá, que charla en profundidad con invitados como David Uclés, Sor Lucía Caram, Álex Txikon, Óscar Camps, Nazareth Castellanos, Toño Pérez, Almudena Ariza, Lucía Dominguín, Miguel Ángel Revilla y Marc Giró.
Los jardines seleccionados para el programa son escenarios espectaculares que tienen una historia relacionada con el invitado: el jardín MariMurtra en la Costa Brava, el del Capricho en Madrid, Lur Garden de Íñigo Segurola en Oiartzun, el Botánico Histórico de Barcelona, Cabárceno en Cantabria o el jardín de Ceres en Guadalajara son algunos de ellos.