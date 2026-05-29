Mercedes Milá "se mete en un jardín" con Sor Lucía Caram

Mercedes Milá se sube de nuevo a su caravana en ‘Me meto en un jardín’, el nuevo programa de entrevistas de La 2. En esta ocasión, la protagonista será la monja Sor Lucía Caram, quien recibe a la veterana periodista en el convento de Santa Clara en Manresa.

La labor social de Lucía Caram Mercedes Milá recorre los alrededores de Manresa mientras introduce a su invitada: Sor Lucía Caram. Su encuentro tiene lugar en el convento de Santa Clara, donde la monja participa en un partido de fútbol junto a una familia ucraniana acogida por la comunidad. Tras conocerse, recorren las instalaciones del convento, donde Mercedes descubre los proyectos sociales impulsados por la fundación: huertos comunitarios gestionados por familias en riesgo de exclusión y un sistema de distribución de alimentos para comedores sociales. A la mañana siguiente, Milá se desplaza hasta la reserva Wild Forest para conocer a Paola Calasanz, impulsora de este espacio dedicado al rescate y cuidado de animales. Tras la visita, regresa al convento para recoger a Sor Lucía y juntas ponen rumbo a Món Sant Benet. En los jardines de este enclave histórico, ambas continúan su charla mientras pasean entre naturaleza y arquitectura medieval. Sor Lucía Caram y Mercedes Milá