'Tesoros de la tele' recuerda a Rocío Jurado por el 20º aniversario de su fallecimiento

La 2 estrena este domingo una nueva entrega de ‘Tesoros de la tele’, que revivirá los grandes momentos televisivos de Rocío Jurado recogidos en el fondo documental de RTVE, con motivo del 20º aniversario de su fallecimiento. El 1 de junio se cumplen 20 años de la despedida de una de las artistas españolas más emblemáticas y carismáticas.

Apodada como “la más grande", la cantante destacó por su variedad de registros vocales, por las letras de sus canciones, muy avanzadas para su época, y por una vida personal muy mediática. ‘Tesoros de la tele’ le brindará un merecido homenaje con un extenso repaso a su trayectoria, que incluye sus primeras apariciones en TVE, las canciones más emblemáticas en versión íntegra o las entrevistas más representativas, como la última que concedió en su vida, que fue a Jesús Quintero, y de la que se extraerán los momentos más emotivos. También se incluirán detalles de su vida personal y material inédito, recientemente digitalizado.

'Tesoros de la tele' homenajerará a Rocío Jurado por el 20º aniversario de su fallecimiento

En ‘Tesoros de la tele’, RTVE vuelve a apostar por su fondo documental, todo un tesoro de la historia de España y la memoria colectiva, para recuperar sus momentos más emblemáticos. Es un programa de producción propia, dirigido por el periodista especializado en el Archivo RTVE Pedro Santos, que respeta toda la esencia del contenido e imágenes y homenajea a figuras clave de la televisión y grandes eventos que marcaron a varias generaciones.