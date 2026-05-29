Los Premios Academia de la Moda Española anuncian sus nominados y todas las novedades de su tercera edición

La III edición de los Premios Academia de la Moda Española, que tendrá lugar el próximo 30 de junio, ha anunciado esta mañana sus nominados y su nueva sede, el Gran Teatro Príncipe Pío. Un espacio que acompaña a los galardones en su año de crecimiento, permitiendo ampliar el número de asistentes. Durante la presentación, también se ha desvelado que Jesús Váquez será el presentador de la gala.

El acto de lectura ha tenido lugar en un lugar simbólico, la biblioteca del Museo del Traje CIPE, reconocido en la categoría de Impulso y Difusión de la Moda Española en la segunda entrega de los premios. Para la ocasión, ha contado con seis piezas seleccionadas del archivo de Teresa Helbig, galardonada con el premio Mejor Colección en la última ceremonia y quien celebra este año su trigésimo aniversario con una retrospectiva que se podrá visitar hasta el 27 de septiembre en el propio Museo del Traje CIPE.

Rafael Muñoz, periodista de TVE y miembro de la Academia de la Moda Española, y Susana Cruz, fundadora y directora creativa de SUMA CRUZ, Mejor Colección de Calzado, Joyería y Complementos en 2024, han sido los encargados de comunicar los finalistas de cada categoría. Se han sumado también a la presentación Juan Duyos y Sergio Álvarez, presidente y director de la Fundación Academia de la Moda Española (FAME), y María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE. Pepa Bueno, vicepresidenta de FAME, y los patronos Modesto Lomba y Alejandra Caro han asistido en calidad de invitados.

“Estamos muy contentos con la evolución y acogida que están teniendo los Premios Academia de la Moda Española entre todos los compañeros de profesión. En 2026, nuestra apuesta era fomentar su consolidación y crecimiento, y antes de su celebración, podemos afirmar que el objetivo se ha cumplido. El sector abraza el evento, tal y como demuestra el alto número de inscripciones recibidas”, ha afirmado Juan Duyos.

Los Premios Academia de la Moda Española, organizados por la Fundación Academia de la Moda Española y RTVE, nacieron para reconocer los talentos de la moda nacional y potenciar su proyección dentro y fuera de nuestro país. Unos galardones concebidos para posicionar la moda dentro de nuestra sociedad como una industria cultural y creativa que debe valorarse y apoyarse, siendo una de las mejores embajadoras de la marca España.

La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre Comendador, ha destacado el crecimiento que experimentan estos galardones en su tercera edición: “Estamos de celebración. Hablar de moda es hablar de identidad, de patrimonio, de excelencia y de Marca España”. Además, ha querido poner en valor el trabajo conjunto que hace posible esta cita anual con la moda española: “Seguimos afrontando este proyecto con las mismas ganas e ilusión que el primer día, impulsando una edición que pone en valor el enorme talento creativo de nuestro país. Una gala en la que habrá música, glamour y toda la energía que caracteriza a estos premios y a la moda española”, ha concluido Eizaguirre, que dirige la gala de los Premios de la Academia de la Moda Española.

“Queremos continuar reconociendo, dignificando y acercando a la sociedad la moda española y los oficios que la hacen posible, a través de los premios junto al gran socio que es RTVE y mediante el resto de las iniciativas de la Fundación. El leitmotiv de esta edición busca precisamente visibilizar las profesiones técnicas y artesanas, que en muchas ocasiones han sido las grandes olvidadas, para que sobre todo los jóvenes puedan percibirlas como una salida profesional de calidad. Despertar vocaciones”, ha declarado Sergio Álvarez.

El diseño del evento y todos sus detalles transmitirán también la magia de la moda. De esta forma, el exterior del Gran Teatro Príncipe Pío, donde se ubicará la alfombra roja, se concibe como un espacio inspirado en los desfiles, las pasarelas o los estudios fotográficos. Por el contrario, el interior, donde tendrá lugar la gala, representará el taller, las entrañas del proceso creativo, ese espacio alejado de los focos donde todo comienza y que, sin él, no existirían ninguna de las piezas que fascinan a quienes las adquieren.

Nominados III edición Premios Academia de la Moda Española Los Premios Academia de la Moda Española valoran las trayectorias y otros aspectos creativos, empresariales y técnicos de todo el universo de la moda de nuestro país. Un reconocimiento a las marcas, diseñadores, artesanos, empresas y proyectos que lo conforman a través de 13 categorías que aseguran la correcta representatividad de todo el ecosistema, muy amplio y diverso. Altas Artesanías aplicadas a la Moda Atelier Mariana Barturen por ‘Atelier de flores’

Corina Haute Couture Embroidery School por ‘Atelier de Bordado Lunéville de alta costura y primera escuela profesional en España’

Las Hilanderas, El Paso por ‘Artesanía de la seda’

Taller de bordados Paquili por ‘Arte y moda’

Toni Pons por ‘El oficio en la producción artesanal de alpargatas’ Embajador de la Moda Española Fundación Museo Cristóbal Balenciaga

Modaes

Nieves Álvarez

Rafael Muñoz

SModa – El País Impulso y Difusión de la Moda Española Barcelona Bridal Fashion Week

Documental 'David Delfín. Muestra tu herida'

Flash Moda - TVE

Gran Canaria Swim Week

Mercedes Benz Fashion Week Madrid Mejor Colección Acromatyx por ‘8’

Carlota Barrera por ‘From the body´s edge’

Devota & Lomba por ‘Colección Museo Arqueológico Nacional’

Isabel Sanchís por ‘Spring Summer 2026’

Juan Vidal por ‘Me quiere, no me quiere’

Simorra por ‘Raíces FW 25/26’ Mejor Colección de Calzado y Marroquinería Castañer por ‘Colección primavera verano 2026’

Hispanitas por ‘Colección SS 2026’

Malababa por ‘Inside The Painting’

Pedro García por ‘Essentia, 100 años de Pedro García’

Tissa Fontaneda por “The English Patient” Mejor Colección de Joyería y Accesorios Beatriz Palacios por ‘Gentlewoman’

Helena Rohner por ‘Primavera verano 2026’

Isabel Guarch por ‘Reial’

Isidoro Hernández Joyas por ‘Con las manos no se come’

Joyería Grassy por “Gran Vía de Grassy”

Juanjo Oliva por ‘Colección Mó x Oliva 25’ Mejor presentación: Desfile Duyos por ‘El desfile Wonderland’

Isabel Sanchís por ‘El desfile de la colección Spring Summer 2026’

Juan Vidal por ‘El desfile de la colección Me quiere, no me quiere’

Juana Martín por ‘El desfile de la colección Identidad’

Pedro del Hierro por ‘El desfile de la colección La Gran Metrópoli by PDH’ Mejor presentación: Nuevos formatos Carlota Barrera por ‘A half-tied tie’

Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM - UPM) por ‘CSDMM Fashion Awards 2025’

Juan Vidal por ‘Le Théâtre des Souliers’

Naranjo y ManéMané por ‘Naranjo + ManéMané’

Paris64 por ‘Experiencia inmersiva alta artesanía de Paris/64’ Mejor Proyecto Empresarial Flabelus

Lola Casademunt

Rosa Clará

Silbon

Simorra Sostenibilidad e Innovación Moda re- por ‘Proyectos Moda re- 2025’

Moisés Nieto por ‘Spring Summer Denim’

Pyratex por ‘Pyratex solea - Nueva cadena de suministro del algodón español’

Sepiia por ‘Hitos Sepiia en 2025’

Silbon por ‘Silbon Second Life’ Talento Novel Arturo Obegero AO

Benavente

Eñaut

Habey Club

Luis Berrendero En conformidad con las Bases de los Premios Academia de la Moda Española, en caso de empate en número de votos entre el quinto y sexto más votado de una categoría, la misma podrá tener con carácter excepcional seis candidatos nominados.

Jurado de los premios Todas las propuestas nominadas fueron presentadas o desarrolladas en 2025 y han sido seleccionados, a través de la votación de los más de 130 miembros de la Academia de la Moda Española, entre más de 250 candidaturas, un nuevo éxito de convocatoria. Este jurado será también encargado de elegir con su voto a los ganadores. Además, el Patronato de la Fundación Academia de la Moda Española otorgará durante la gala dos galardones especiales: el Premio Internacional y el Premio de Honor. La Academia de la Moda Española está formada por los Académicos, destacados profesionales del sector cuyo cargo se renovó a finales de 2025, y los Académicos Honoríficos, ganadores del Premio de Honor en las diferentes ediciones de los galardones. Actualmente son dos: María Sañudo en representación de Pedro del Hierro, y el diseñador Roberto Verino, reconocidos en la primera y segunda entrega respectivamente. Asimismo, y con el fin de asegurar su regeneración y representatividad, cada año la Academia abrirá un periodo de adhesión a nuevos miembros conforme a su normativa.

El premio, un recuerdo al gran maestro Cristóbal Balenciaga El trofeo entregado a los ganadores es un guiño y recuerdo a Cristóbal Balenciaga. Una escultura creada por Helena Rohner inspirada en el movimiento de los tejidos y en los sombreros y tocados del modista vasco. Concretamente, la diseñadora tomó como referencia uno de sus icónicos tocados de novia. Las trece piezas artesanales están realizadas en cerámica y descansan sobre una base de nogal español.

Emisión en directo de la gala La gala se emitirá en directo desde las 22:00 horas en La 2, TVE Internacional y RTVE Play. Además, en RTVE Play, los periodistas Elena S. Sánchez y Rafael Muñoz presentarán a pie de alfombra roja un programa especial previo con entrevistas a los nominados e invitados.