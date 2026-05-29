'RTVE Responde' hablará de la innovación para mejorar el acceso a los productos y servicios digitales

‘RTVE Responde’ abordará en su programa de este mes la importancia de la innovación para mejorar el acceso a productos y servicios digitales. La Defensora de la Audiencia, Beatriz Ariño, entrevistará a Manuel Gómez Zotano, el director de Innovación y Sistemas de RTVE, que hablará de los proyectos puestos en marcha en el ámbito de la innovación.

Su departamento se encarga de desarrollar proyectos y soluciones que mejoren la experiencia de las personas que usan los canales y servicios que ofrece RTVE, faciliten la traducción y el subtitulado, o permitan conocer quién, cuánto y de qué se habla en los programas de radio de la Corporación.

Gracias a las consultas y sugerencias recibidas, Gómez Zotano explicará qué es el proyecto ‘Grafo’: un sistema de búsquedas que permite una gestión avanzada del patrimonio audiovisual de RTVE y permite relacionar contenidos de una manera fácil e intuitiva. También se darán los detalles de una iniciativa orientada a optimizar el cumplimiento y la rendición de cuentas de RTVE. Mediante el uso de inteligencia artificial aplicada al análisis semántico de transcripciones y contenidos, se puede cuantificar de qué y cuánto se habla: valores constitucionales, sesgos de género, discursos de odio, etc.

Con motivo del Día Internacional de los Archivos, que se celebra el 9 de junio, el programa entrevista a la directora del Archivo RTVE, Virginia Bazán, que hablará de alguno de los proyectos en los que está trabajando de cara al 70 cumpleaños de TVE, que se celebra en octubre. Entre ellos destaca ‘Telerín’, un chat conversacional basado en tecnología de IA que permite recuperar información de los primeros años de la televisión, incluso cuando no se conserva ni una sola imagen de aquellos programas.

Uno de los reportajes permitirá ver cómo son los rodajes en exteriores de la serie ‘Valle Salvaje’. Y en plena Feria del Libro de Madrid se revisarán algunos programas en los que los libros y la literatura han sido y son seña de identidad de RTVE.