Los usos y limitaciones de la inteligencia artificial, protagonistas de 'RTVE Responde'

‘RTVE Responde’ abordará en su programa de este mes los usos, las limitaciones y el proyecto de la Corporación para regular la inteligencia artificial. Además, la Defensora de la Audiencia, Beatriz Ariño, recibirá en plató a Carolina Pecharromán, editora de Igualdad de los Servicios Informativos de TVE, para hablar de la importancia del lenguaje inclusivo.

Carolina Pecharromán con Beatrzi Ariño, también en 'RTVE Responde'

La Defensora de la Audiencia entrevista este mes en su programa a dos expertos en inteligencia artificial: Pilar Sánchez-García, profesora titular de Ciberperiodismo y Periodismo de Datos de la Universidad de Valladolid; y Xavier Obach, responsable de Innovación e Inteligencia Artificial de Contenidos Digitales Informativos de RTVE. Ambos conversarán con Beatriz Ariño sobre los cambios para la profesión periodística que supone el uso de la IA; sus usos, cautelas, beneficios y riesgos.

Xavier Obach avanzará las líneas básicas del proyecto en el que trabaja la Corporación para el uso de la IA en los Servicios Informativos, complementario al que se aprobó con carácter general en 2024. Por su parte, Sánchez-García ayudará a comprender algunas de las quejas manifestadas por la audiencia, a las que responderán directivos de la Corporación.

También visitará el plató de la Defensora la editora de Igualdad de los Servicios Informativos de TVE, Carolina Pecharromán, para hablar del lenguaje utilizado al nombrar profesiones ejercidas por mujeres, que siguen respondiendo a patrones masculinos.

La emisión se completará con un reportaje sobre ‘El juicio’, programa conducido por José Luis Sastre que llegará próximamente a RTVE en el que se debate sobre temas que preocupan a la sociedad española bajo la estructura de un juicio. También se harán balance del primer mes de ‘En Play’, canal digital con más de 8 horas diarias de emisión.