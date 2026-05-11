'Versión Española' estrena 'Los pequeños amores', de Celia Rico

Cayetana Guillén Cuervo recibe esta semana en el coloquio de ‘Versión Española’ a la directora Celia Rico y a la actriz María Vázquez con motivo del estreno de ‘Los pequeños amores’, una coproducción hispano-francesa participada por RTVE que aborda el vínculo maternofilial, ganadora del Premio Especial del Jurado en el Festival de Málaga de 2024. Después de la película, se presentará un nuevo corto finalista del XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión Española / SGAE. Esta semana, ‘La gent normal’, de Isabel Ferrando.

Los conflictos y las contradicciones de la relación madre-hija En ‘Los pequeños amores’, Teresa (María Vázquez) tiene que cambiar sus planes de vacaciones para acompañar a su madre, Ani (Adriana Ozores), que ha sufrido un engorroso accidente doméstico en la casa familiar. Madre e hija pasarán juntas un verano de lo más sofocante, en el que no conseguirán ponerse de acuerdo ni en las cosas más triviales. La obligada convivencia removerá sin embargo más de lo esperado y en las noches estivales vivirán juntas momentos reveladores. La directora de 'Los pequeños amores', Celia Rico Tras ‘Viaje al cuarto de una madre’ (2018), Celia Rico vuelve a explorar el amor incondicional a pesar de las discrepancias, los dilemas y las complicaciones que nacen de la convivencia entre madres e hijas. Esta vez ya no es una separación sino un reencuentro, el de dos mujeres que han elegido vivir la vida de una manera muy diferente.