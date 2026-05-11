'Versión Española' estrena 'Los pequeños amores', de Celia Rico
- La directora participará en el coloquio del programa junto a la actriz protagonista, María Vázquez
- Martes 12 de mayo, a las 22:20 horas en La 2 y RTVE Play
Cayetana Guillén Cuervo recibe esta semana en el coloquio de ‘Versión Española’ a la directora Celia Rico y a la actriz María Vázquez con motivo del estreno de ‘Los pequeños amores’, una coproducción hispano-francesa participada por RTVE que aborda el vínculo maternofilial, ganadora del Premio Especial del Jurado en el Festival de Málaga de 2024. Después de la película, se presentará un nuevo corto finalista del XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión Española / SGAE. Esta semana, ‘La gent normal’, de Isabel Ferrando.
Los conflictos y las contradicciones de la relación madre-hija
En ‘Los pequeños amores’, Teresa (María Vázquez) tiene que cambiar sus planes de vacaciones para acompañar a su madre, Ani (Adriana Ozores), que ha sufrido un engorroso accidente doméstico en la casa familiar. Madre e hija pasarán juntas un verano de lo más sofocante, en el que no conseguirán ponerse de acuerdo ni en las cosas más triviales. La obligada convivencia removerá sin embargo más de lo esperado y en las noches estivales vivirán juntas momentos reveladores.
Tras ‘Viaje al cuarto de una madre’ (2018), Celia Rico vuelve a explorar el amor incondicional a pesar de las discrepancias, los dilemas y las complicaciones que nacen de la convivencia entre madres e hijas. Esta vez ya no es una separación sino un reencuentro, el de dos mujeres que han elegido vivir la vida de una manera muy diferente.
Los mejores cortometrajes, en ‘Versión Española’
Al terminar la película, continúa la exhibición de los trabajos más destacados en la Sección Oficial del XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión Española / SGAE. Esta semana, llega el turno de ‘La gent normal’.
Cristina, de dieciséis años, vecina de un pequeño pueblo de la Comunidad Valenciana donde importa el “qué dirán”. El último día de las fiestas patronales, es costumbre que padres e hijas baien un pasodoble en la plaza del pueblo y, para Cristina, no están siendo días fáciles. Su padre acaba de marcharse de casa y ella se enfrenta por primera vez a los valores tradicionales que le han inculcado, para plantearse quién quiere ser.
‘La gent normal’, de Isabel Ferrando, es uno de los doce cortometrajes que optan a ganar el concurso, cuyo palmarés se dará a conocer en el último programa de la temporada.