'Versión Española' recibe a Leonardo Sbaraglia por el estreno de 'Puan'
- Y después, un nuevo corto finalista del XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión española/ SGAE
- Martes 5 de mayo, a las 23:05 horas en La 2
El actor argentino Leonardo Sbaraglia será el invitado de esta semana del coloquio de ‘Versión Española’, donde charlará con Cayetana Guillén Cuervo sobre ‘Puan’, película dirigida por María Alché y Benjamín Naíshtat, y que protagoniza junto a Marcelo Subiotto. Al terminar, continuará la presentación de los cortos seleccionados del XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión española/ SGAE con el estreno de ‘Los Pantonne’, otro de los finalistas de la Sección Oficial.
‘Puan’, una comedia comprometida
Marcelo (Marcelo Subiotto) ha dedicado su vida a la enseñanza de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Cuando su jefe de Cátedra y mentor muere inesperadamente, asume que heredará su puesto. Lo que no imagina es que Rafael Sujarchuk (Leonardo Sbaraglia), un carismático y seductor colega, va a regresar de Alemania para disputárselo. Los torpes esfuerzos de Marcelo por demostrar que es el mejor candidato dan lugar a un duelo verbal y filosófico entre dos profesores extremadamente opuestos.
En ‘Puan’, María Alché y Benjamín Naishtat firman un retrato de la sociedad y universidad argentinas en forma de comedia filosófica. ‘Puan’ describe una facultad, una ciudad y un país afincados en la precariedad. La película logró el premio al Mejor Guion y Mejor Interpretación Protagonista (Subiotto) en el Festival de Cine de San Sebastián, y estuvo nominada a Mejor Película Iberoamericana en la 38ª edición de los premios Goya.
Los mejores cortos, en ‘Versión Española’
Sin salir de argentina, esta semana llega a ‘Versión Española’ el corto ‘Los Pantonne’, uno de los doce trabajos finalistas del XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión española/ SGAE.
‘Los Pantonne’, dirigido por Florencia Momo, cuenta con un humor muy particular la historia de Leonardo, quien sumido en una crisis el día de su boda, recurre al apoyo de su hermano Javier Pantonne y se refugia en su casa. En medio del caos, los Pantonne intentarán contener el desbordante escenario, pero serán los hijos pequeños quienes demostrarán ser los únicos capaces de resolver semejante situación.
‘Los Pantonne’ es uno de los cortometrajes que participan en la Sección Oficial del certamen, cuyo palmarés se dará a conocer en el último programa de la temporada.