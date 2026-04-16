Llega a 'Versión Española' el estreno de ‘Mamífera’, de Liliana Torres

Esta semana, ‘Versión Española’ recibe a Liliana Torres, Miriam Porté y Carla Sospreda, directora y productoras de ‘Mamífera’, que se estrena este sábado en prime time en el espacio de La 2 conducido por Cayetana Guillén Cuervo. Tras el coloquio, se emitirá ‘Bariazioak’, el segundo de los cortos finalistas del XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión española/ SGAE.

Cuando la maternidad no deseada choca contra la presión social

‘Mamífera’ narra la historia de Lola (María Rodríguez Soto), quien disfruta de una vida feliz con su pareja, Bruno (Enric Auquer), hasta que un embarazo inesperado revoluciona todos sus planes. Lola siempre ha tenido claro que no quiere ser madre, pero ahora se siente cuestionada por las expectativas sociales, sus temores internos y el deseo repentino de Bruno de tener un hijo.

La película ofrece una visión moderna, realista y valiente sobre la maternidad. Expone el punto de vista de la propia Liliana Torres, que reconoce que “nunca” ha sentido “el deseo de ser madre”. Con todo, ‘Mamífera’ reunió dos de las grandes interpretaciones de 2024: María Rodríguez Soto y Enric Auquer fueron nominados en sus categorías en los premios Gaudí del pasado año.