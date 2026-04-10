Noche familiar en ‘Versión española’ con 'Voy a pasármelo bien', de David Serrano
- Cayetana Guillén Cuervo recibe al director David Serrano y al actor Izan Fernández este sábado 11 a las 22:15 horas en La 2 y RTVE Play
- Serrano ha estrenado en cines ‘Lapönia’, participada por RTVE
- El corto ‘Verderojo’ inaugura la emisión de los mejores trabajos del XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión española - SGAE
Esta semana, Cayetana Guillén Cuervo invita a ‘Versión española’ a David Serrano e Izan Fernández, director y actor respectivamente de la película ‘Voy a pasármelo bien’, una comedia musical de coproducción hispano-mexicana que cuenta con la participación de RTVE. Tras el coloquio, se estrenará el corto ‘Verderojo’, uno de los 12 mejores del XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión española – SGAE. El programa de La 2 emitirá todos los trabajos seleccionados entre abril y junio.
De Hombres G a ‘Lapönia’
La historia se remonta a 1989. En Valladolid, David (Izan Fernández) y Layla (Renata Hermida) tienen trece años, son muy fan de los Hombres G y se enamoran perdidamente. Juntos se lo pasan muy muy bien y se meten en líos al ritmo de su grupo favorito.
Pasan los años, hasta llegar a 2022. David (Raúl Arévalo) y Layla (Karla Souza) se reencuentran. Layla es directora de cine y ha ganado un Óscar. La vida de David, sin fama ni premios, parece más normal. Nunca se han olvidado el uno del otro y en este reencuentro se dan cuenta de que los niños que fueron no han desaparecido del todo.
Protagonizada por Raúl Arévalo, Karla Souza, Izan Fernández, Renata Hermida y Dani Rovira, ‘Voy a pasármelo bien’ propone dosis de humor, baile, romance y nostalgia al ritmo de las canciones de Hombres G.
La implicación de la banda resultó una de las claves de su éxito. Su estreno, en 2022, coincidió con el 40 aniversario del grupo y esa coincidencia les hizo conectar con el público más joven. Grabaron varios temas para la película.
David Serrano reconoce que eligió el título ‘Voy a pasármelo bien’ porque, para él, es el tema más vitalista y luminoso del repertorio de Hombres G.
El director ha estrenado en cines su último trabajo, ‘Lapönia’, con Natalia Verbeke, Julián López y Ángela Cervantes. La película, participada por RTVE, es una comedia sobre la familia, las ilusiones, las mentiras piadosas… y Papá Noel.
Los mejores cortos, en ‘Versión española’
Después de coloquio, se presentará ‘Verderojo’, el primer corto entre los escogidos en el XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión española – SGAE. Un total de 12 trabajos sobresalientes de la Sección Oficial se emitirán en el programa desde este sábado hasta el mes de junio.
En ‘Verderojo’, Andrés Suárez y Miguel A. Almanza narran el reencuentro de dos amigos que llevan mucho tiempo sin verse. Todo parece ir bien, pero al momento de despedirse ocurre algo que trastoca a uno de ellos. Podría ignorarlo y seguir su camino, pero ¿es la mejor opción? ¿Lo dejará pasar o hará algo al respecto?