Noche familiar en ‘Versión española’ con 'Voy a pasármelo bien', de David Serrano

Esta semana, Cayetana Guillén Cuervo invita a ‘Versión española’ a David Serrano e Izan Fernández, director y actor respectivamente de la película ‘Voy a pasármelo bien’, una comedia musical de coproducción hispano-mexicana que cuenta con la participación de RTVE. Tras el coloquio, se estrenará el corto ‘Verderojo’, uno de los 12 mejores del XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión española – SGAE. El programa de La 2 emitirá todos los trabajos seleccionados entre abril y junio.

David Serrano e Izan Fernández se sientan junto a Cayetana Guillén Cuervo en la mesa redonda de 'Versión española'

De Hombres G a ‘Lapönia’

La historia se remonta a 1989. En Valladolid, David (Izan Fernández) y Layla (Renata Hermida) tienen trece años, son muy fan de los Hombres G y se enamoran perdidamente. Juntos se lo pasan muy muy bien y se meten en líos al ritmo de su grupo favorito.

Pasan los años, hasta llegar a 2022. David (Raúl Arévalo) y Layla (Karla Souza) se reencuentran. Layla es directora de cine y ha ganado un Óscar. La vida de David, sin fama ni premios, parece más normal. Nunca se han olvidado el uno del otro y en este reencuentro se dan cuenta de que los niños que fueron no han desaparecido del todo.

Protagonizada por Raúl Arévalo, Karla Souza, Izan Fernández, Renata Hermida y Dani Rovira, ‘Voy a pasármelo bien’ propone dosis de humor, baile, romance y nostalgia al ritmo de las canciones de Hombres G.

Izan Fernández interpreta a David en 'Voy a pasármelo bien'

La implicación de la banda resultó una de las claves de su éxito. Su estreno, en 2022, coincidió con el 40 aniversario del grupo y esa coincidencia les hizo conectar con el público más joven. Grabaron varios temas para la película.

David Serrano reconoce que eligió el título ‘Voy a pasármelo bien’ porque, para él, es el tema más vitalista y luminoso del repertorio de Hombres G.

El director ha estrenado en cines su último trabajo, ‘Lapönia’, con Natalia Verbeke, Julián López y Ángela Cervantes. La película, participada por RTVE, es una comedia sobre la familia, las ilusiones, las mentiras piadosas… y Papá Noel.