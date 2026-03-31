'Lapönia', una comedia sobre la familia, las ilusiones, las mentiras piadosas y Papá Noel

“Lapönia no es una película navideña, por eso la estrenamos en Semana Santa, para que nadie se confunda y vaya a verla con sus hijos pequeños”. Es la advertencia que nos hace el director David Serrano (Voy a pasármelo bien, Días de fútbol), sobre esta comedia que habla de las ilusiones, las relaciones familiares, las tradiciones, las mentiras piadosas y Papa Noel. Está protagonizada por Natalia Verbeke, Julián López, Ángela Cervantes y Vebjørn Enger, cuenta con la participación de RTVE y llegará a los cines este 1 de abril.

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Fotograma de 'Lapönia'

Lapönia adapta la exitosa obra teatral de Cristina Clemente, Marc Angelet (también autores del guion de la película) y Jordi Casanovas. “Yo he dirigido mucho teatro –nos comenta David-, y con lo que siempre me quedo es con la primera lectura de un texto. En este caso disfruté de la poesía, me pareció un tema muy interesante y, sobre todo, me lo pasé genial”.

“Además –añade el director-, es muy difícil encontrar una comedia en la que los personajes no sean tontos y en la que el humor no esté como muy subrayado o muy forzado. También me pareció que era un texto con el que iba a conseguir un estupendo reparto, porque eran buenos personajes, hablaba de cosas que eran muy interesantes y mezclaba la comedia y el drama de una manera orgánica. Y, sobre todo, me parecía que iba a ser un trabajo con el que iba a disfrutar. Y así ha sido”.

“También me gustaba el desarrollo de los personajes –continúa-, porque empiezan la película en un sitio y terminan en otro. Y eso es lo más importante de cualquier obra teatral o cinematográfica. Además, habla de temas que son muy interesantes, sobre todo si eres padre. De hecho, Natalia y yo, que éramos los únicos padres del equipo, modificamos algunos diálogos durante el rodaje, porque eran situaciones por las que nosotros también habíamos pasado como progenitores”.

01.25 min Transcripción completa ¿Tú sigues siendo mi hermana? ¿Qué fue de aquella choni que discutía gritos con todos sus novios? Machi al frente Se llama evolución. Una cabaña, dos parejas, Navidad y regalos envenenados que llegan en forma de reproche. Muchas verdades no dichas, muchos secretos.. poner en la parrilla dos maneras de educar. Nos callamos cosas que cuando no las dices o no tienes oportunidad de decirlo, eso te lo comes para ti y acaba contigo. Seguimos con espacios cerrados, este menos idílico, el lugar donde se reúne un jurado popular que se enfrenta a un caso de corrupción ¿Serías capaz de cambiar tu veredicto por un millón de euros? Esto es Los Justos Cuando te ofrecen algo de este calibre, entonces no. Pero luego cuidado, cuidado, cuidado. ¿En qué lado quieres vivir? Considerada una de las musas de la Transición de nuestro país, Victoria Vera, prácticamente apartada de los focos, recoge hoy.. un premio que rinde tributo a toda su carrera. Y la pregunta es, ¿dónde ha estado todos estos años? Perdí a mi madre y entonces decidí irme Y cuando volví me fui a Estados Unidos una temporada y cuando volví me encontré con una pandemia La inolvidable Ninete, entre tantos y tantos personajes, hoy reina en Málaga 'Laponia' y 'Los justos' se presentan en el Festival de Málaga

En busca de Papá Noel La película nos cuenta la historia de una familia española (Natalia Verbeke, Julián López y el niño Adrián Gamiz) que viaja a Laponia para celebrar la Navidad con sus parientes del norte (Ángela Cervantes, Vebjørn Enger y la niña Blanca Ramírez). Pero cuando la niña le cuenta al niño la verdad sobre Papá Noel, estalla un choque cultural, familiar y personal que demuestra que, a veces, las pequeñas mentiras pueden salvar las fiestas y la familia. “Hay una época muy bonita de ser padres –nos comenta David serrano-, que es desde los dos años y pico hasta los ocho, nueve o diez. Como dice el personaje de Julián: “han sido los años más bonitos de nuestra vida y no queremos que se acaben”. Por eso el personaje de Natalia, quizá un poco egoístamente, quiere estirar la fantasía de Papá Noel lo máximo posible, porque no quiere que se acaben esos años de ilusión”. “Mi personaje, Mónica, quiere que su hijo siga manteniendo la ilusión por Papá Noel porque es bonito creer en la magia, es muy bonito ver a un niño sonreír. La vida ya es bastante dura y ya llegará un día en el que no puedan disfrutar de esos momentos mágicos. Pero hasta entonces… ¿Qué hay de malo en que crean que un ser mágico te trae regalos? No hay nada malo. Lo que pasa es que todo se sale de control cuando mi familia de Laponia, hasta le cuentan a los niños lo que es la muerte. Hay mentiras que, para mi personaje, se deben contar en otro momento y de otra forma”. Algo con lo que su marido Ramón, al que interpreta Julián López, está de acuerdo: “Sí, totalmente. Yo creo que hay dos posturas enfrentadas y, a la vez, mi personaje está un poco al servicio de su mujer desde hace tiempo. Hasta que en esta vorágine de confesiones hay un momento en que se produce la catarsis de Ramón, en el que suelta cosas que nunca se había atrevido a decir a Mónica. Creo que realizar todas esas confesiones acaba siendo sanador para todos, porque empiezan defendiendo su territorio, pero, al dialogar, se va chocando y acabas transformándote”. “Precisamente –añade el actor-, a mí lo que más me gusta es esa transformación que experimentan los cuatro personajes, después de escuchar a los demás y replantearse ciertas cosas. Sincerarte con la pareja, la familia y los amigos siempre sana”.

La realidad contra la ilusión En el otro lado tenemos al matrimonio formado por Nuria (Ángela Cervantes), la hermana de Mónica, y su marido Olavi (Vebjørn Enger), que nunca mienten a su hija, ni siquiera sobre Papá Noel. “Creo que los nórdicos tenemos una sociedad más laica que los españoles –nos comenta-. Y que, de alguna manera podemos ser un poco más pragmáticos, más fríos. Aunque, al final, no hay que hacer caso a los tópicos, porque muchos nórdicos solo van a España a quedarse en la playa, pero si tienes un poquito más de interés descubrirás que es uno de los países con más cultura de Europa. Una gran cultura, además”. Entre estos dos extremos está Nuria (Ángela Cervantes), que lleva años viviendo en Lapönia, tras casarse con Olavi, pero que no olvida sus raíces: “Creo que Nuria se ha cuestionado un poco de dónde viene y la educación que ha tenido. Está en un momento en el que quiere tomar decisiones sobre la crianza de su hija y sobre cómo se relaciona con el mundo, para intentar evolucionar y mejorar”. “Porque para evolucionar hay que cuestionarse las cosas –añade Ángela-. Lo que pasa que, al final, no todo es blanco o negro y una cosa es la teoría y otra cosa es llevarlo a la práctica. Y teniendo una familia a veces es difícil ser coherente con tu discurso. Sin olvidar que, cuando llevas tiempo viviendo fuera y llega alguien de tu familia y te muestra un reflejo de lo que ella está viendo en ti, ahí pueden saltar chispas o incluso generarse un conflicto que te puede llevar a dudar de ti misma y de la vida que estabas construyendo”. Fotograma de 'Lapönia' t Y es que una de las cosas que Mónica echa en cara a Laura es que se fuera a vivir a Lapönia dejándola sola con el cuidado de sus padres, ya mayores: “Yo creo que Mónica es una cuidadora –nos comenta Natalia-. Alguien tenía que cuidar a los padres y ella, como hermana mayor, ha sentido esa responsabilidad. Y también para que su hermana pudiera ser feliz. Por eso también la ha ocultado verdades, para no herirla y para que pudiera llevar adelante sus sueños y su vida. Ella solo busca cuidar a los demás”. “Lo que pasa es que cuando Mónica llega a Lapönia –añade Natalia-, empezamos a darnos cuenta de que ha habido una falta de diálogo muy grande entre estas dos hermanas. Quizá por no herirse la una a la otra. Pero eso empieza a saltar ahora y lo hace de la peor forma posible”. Fotograma de 'Lapönia' t