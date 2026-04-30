Alberto del Campo, las manos que montan a Sorogoyen, padrino de 'Días de cine'

‘Días de cine’ recibe esta semana al montador de cine y televisión y productor Alberto del Campo, responsable del montaje de las películas de Rodrigo Sorogoyen, con quien fundó además la productora independiente Caballo Films. El programa también recuerda al recientemente fallecido Adolfo Aristarain, director de ‘Martín (Hache)’, y repasa los estrenos de la semana, entre los que destaca ‘El diablo viste de Prada 2’ o la española ‘Los justos’, participada por RTVE.

El padrino de ‘Días de cine’, Alberto del Campo, laureado con dos premios Goya al mejor montaje por ‘ El reino’ y ‘ As bestas ’ , ha charlado con Gerardo Sánchez sobre una técnica considerada un arte que determina cuánto se parece una película al guion original y la calidad de ese producto final cuando llega a las salas, que puede oscilar desde la irrelevancia hasta la obra maestra.

Tras los fallecimientos la pasada semana del actor Luis Brandoni y el director y guionista Luis Puenzo, el cine argentino vuelve a vestirse de luto con el fallecimiento del cineasta Adolfo Aristarain . Este sábado, ‘Días de cine’ despide al autor de películas como ‘Tiempo de revancha’, ‘Lugares comunes’, ‘Martín (Hache)’ o ‘Un lugar en el mundo’.

Los estrenos de la semana

Después de 20 años, llega una secuela muy esperada por amantes del mundo de la moda: ‘El diablo viste de Prada 2’ regresa con todo el glamour de la mano de Meryl Streep y Anne Hathaway, que vuelven a ponerse en la piel de Miranda Priestly y Emily Charlton.

‘Los justos’, participada por RTVE, presenta a los nueve miembros de un jurado popular, entre quienes se encuentran Carmen Machi, Vito Sanz, Pilar Castro o Bruna Cusí. Mientras deliberan sobre un caso de corrupción, reciben una suculenta oferta: si sus votos determinan que el veredicto es inocente, cada miembro será recompensado con un millón de euros.

Tras ganar el premio a la mejor película ‘BCN Film Fest’ se proyecta ante el gran público ‘La isla de Amrum’, de Fatih Akin, que traslada a la audiencia a los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial observados desde la mirada de un niño.

En 2018, el cineasta Bi Gan sorprendió con ‘Largo viaje hacia la noche’, y ahora regresa con ‘Resurreción’, una película llena de ecos a la historia del cine, a sus géneros y con un plano secuencia que se sale de la norma.

‘Todo lo que fuimos’ es una coproducción entre Palestina, Alemania, Chipre, Jordania, Grecia, Catar y Arabia Saudí. Cherien Dabis firma una historia basada en hechos tan reales como crudos.

Otros estrenos son ‘La plaga’, sobre el bullying entre adolescentes, protagonizada por Joel Edgerton; y ‘Enzo’, el último proyecto de Laurent Cantet, que no pudo terminar por su fallecimiento prematuro, y que ha sacado adelante como homenaje su amigo Robin Campillo.

Completan el programa de esta semana un reportaje sobre el Festival de Las Palmas, que este 2026 cumple 25 años y, como en cada entrega, ‘Las recomendaciones de Días de cine’.