La directora de fotografía Irene Cruz, madrina de ‘Días de cine’

Esta semana, ‘Días de cine’ recibe a la directora de fotografía, fotógrafa y artista de vídeo Irene Cruz. Entre sus trabajos, destacan los largometrajes ‘Hechos probados’ (2021), ‘Janine zieht aufs Land’ (2025), así como la docuserie ‘Planet Sex with Cara Delevigne’ (2022). Con un pie en Madrid y otro en Berlín, la artista habla en esta entrevista sobre los misterios de las luces, las sombras, el uso de la IA y, en definitiva, todo aquello que dota de alma a las películas.

El síndrome de Tourette o un drama nominado en Málaga

Además, el espacio de La 2 repasa los estrenos más destacados de la semana. ‘Incontrolable’ es una película británica escrita y dirigida por Kirk Jones que cuenta la historia real de John Davidson, quien fue diagnosticado con el síndrome de Tourette a los 15 años y señalado por sus compañeros. Su protagonista, Robert Aramayo, se alzó con dos premios BAFTA.

Júlia de Paz Solvas dirige y coescribe el guion junto a Nuria Dunjó de ‘La buena hija’, un drama familiar protagonizado por Klara Arancibía, Janet Novás y Julián Villagrán que optó a la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga. También española es ‘Solos’, protagonizada por Kira Miró, Carlos Santos y Salva Reina.

Gonzalo Hergueta ha escrito el guion y ha dirigido el documental ‘The designer Is dead’ sobre el diseñador de moda Miguel Adrover, desde su fulgurante ascenso en la escena neoyorquina hasta su desaparición del foco mediático. Alexis Morante, el director de La película de ‘Gila’, dirige ‘A una isla de ti’. Y Cristina Marcos y Karra Elejalde protagonizan ‘Auri’.

En el Festival de Málaga se presentó ‘Uyariy’ (‘Escuchar’), documental peruano de Javier Corcuera que cuenta cómo, tras el estallido social en Perú y la matanza del 9 de enero de 2023 en Juliaca, artistas andinos recorrieron con su música la región de Puno y su memoria histórica.