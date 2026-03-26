Natalia Verbeke, madrina de 'Días de cine'
- La entrevista completa a la actriz ya está disponible en la web del programa
- ‘Altas capacidades’, participada por RTVE, entre los estrenos destacados de esta semana
- Sábado 28 de marzo, a las 19:00 horas en La 2 y RTVE Play
‘Días de cine’ recibe esta semana a la actriz ganadora de dos premios Ondas, Natalia Verbeke, que ha protagonizado este año ‘Lapönia’, de David Serrano, una película preestrenada en el Festival de Cine de Málaga que llegará a los cines el próximo miércoles 1 de abril y que está participada por RTVE.
Desde ‘El hijo de la novia’, la hispano-argentina Natalia Verbeke ha cautivado a lo largo de su carrera en largometrajes como ‘El otro lado de la cama’ o ‘Días de fútbol’ y series de televisión como ‘Al filo de la ley’, ‘El Caso: crónica de sucesos’ o ‘Ana Tramel. El juego’, entre muchas otras.
Lo más destacado en cines
Además de la entrevista en profundidad, el espacio de La 2 repasará los estrenos más relevantes de esta semana, entre los que se encuentra el nuevo trabajo de Víctor García León y Borja Cobeaga, ‘Altas capacidades’, que cuenta con la participación de RTVE.
La película narra la historia de una pareja de clase media, Alicia y Gonzalo, que se ven con la posibilidad de matricular a su hijo Fer en un colegio laico frecuentado por la élite. Sus protagonistas, Marián Álvarez, Israel Elejalde y Juan Diego Botto, invitan a reflexionar sobre la impostura y las contradicciones que habitan en las personas, las apariencias y la relación entre clases sociales.
Completan la cartelera de ‘Días de cine’ el thriller que encabeza Jason Statham, ‘Shelter: el protector’; una adaptación con sello francés del comisario que creó George Simenon, ‘Maigret y la muerte del embajador’; la nueva película del cineasta ucraniano nacido en Bielorrusia Sergei Loznitsa, ‘Dos fiscales’; el thriller de terror satánico con toques de comedia ‘Te van a matar’, y lo nuevo de David Moragas, ‘Un altre home’, un recorrido por el amor, las expectativasy la pérdida.
El broche del programa lo pondrán Pablo Maqueda, autor de ‘La desconocida’ o ‘Manic Pixie Dream Girl (An Internet Love Story)’, con su secuencia favorita y, como siempre, las recomendaciones de ‘Días de cine’.