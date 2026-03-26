Natalia Verbeke, madrina de 'Días de cine'

‘Días de cine’ recibe esta semana a la actriz ganadora de dos premios Ondas, Natalia Verbeke, que ha protagonizado este año ‘Lapönia’, de David Serrano, una película preestrenada en el Festival de Cine de Málaga que llegará a los cines el próximo miércoles 1 de abril y que está participada por RTVE.

Desde ‘El hijo de la novia’, la hispano-argentina Natalia Verbeke ha cautivado a lo largo de su carrera en largometrajes como ‘El otro lado de la cama’ o ‘Días de fútbol’ y series de televisión como ‘Al filo de la ley’, ‘El Caso: crónica de sucesos’ o ‘Ana Tramel. El juego’, entre muchas otras.