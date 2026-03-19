Tamar Novas, padrino de 'Días de cine' esta semana

‘Días de cine’ recibe esta semana a Tamar Novas, actor gallego a quien se puede ver actualmente en el thriller ‘Caminando con el diablo’, de Rubén Pérez Barrena, o la comedia dramática ‘Rondallas’, de Daniel Sánchez Arévalo. Además, el programa celebra los centenarios del cómico Jerry Lewis y el cineasta Valerio Zurlini, y presenta el estreno de ‘Amarga Navidad’.

Tamar Novas, fue premiado en 2004 con un Goya al mejor actor revelación por ‘Mar adentro’ y nominado al Goya a mejor actor de reparto en 2025 por ‘Rondallas’. En ‘Días de cine’ cuenta cómo ha sido interpretar a dos personajes tan distintos en sus últimas películas:

46.53 min Días De Cine: Entrevista completa con Tamar Novas

Centenarios de Jerry Lewis y Valerio Zurlini Tras sus comienzos como pareja cómica junto a Dean Martin, Jerry Lewis fue un icono pop conocido por su cine cargado de humor físico. Sus obras cosecharon un gran éxito y causaron la admiración de muchos cineastas, desde Jean-Luc Godard a Martin Scorsese. El talento de Valerio Zurlini se pudo apreciar en películas como ‘La muchacha de la maleta’, con Claudia Cardinale, o ‘El desierto de los tártaros’.