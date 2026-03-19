Tamar Novas, padrino de 'Días de cine' esta semana
- La entrevista íntegra al actor está disponible en la web del programa
- Entre los estrenos destacados de la semana, lo último de Almodóvar, ‘Amarga Navidad’, participada por RTVE
- Sábado 21 de marzo, a las 18:50 en La 2 y RTVE Play
‘Días de cine’ recibe esta semana a Tamar Novas, actor gallego a quien se puede ver actualmente en el thriller ‘Caminando con el diablo’, de Rubén Pérez Barrena, o la comedia dramática ‘Rondallas’, de Daniel Sánchez Arévalo. Además, el programa celebra los centenarios del cómico Jerry Lewis y el cineasta Valerio Zurlini, y presenta el estreno de ‘Amarga Navidad’.
Tamar Novas, fue premiado en 2004 con un Goya al mejor actor revelación por ‘Mar adentro’ y nominado al Goya a mejor actor de reparto en 2025 por ‘Rondallas’. En ‘Días de cine’ cuenta cómo ha sido interpretar a dos personajes tan distintos en sus últimas películas:
Centenarios de Jerry Lewis y Valerio Zurlini
Tras sus comienzos como pareja cómica junto a Dean Martin, Jerry Lewis fue un icono pop conocido por su cine cargado de humor físico. Sus obras cosecharon un gran éxito y causaron la admiración de muchos cineastas, desde Jean-Luc Godard a Martin Scorsese.
El talento de Valerio Zurlini se pudo apreciar en películas como ‘La muchacha de la maleta’, con Claudia Cardinale, o ‘El desierto de los tártaros’.
Lo más destacado en cines: ‘Amarga Navidad’, de Almodóvar
En cuanto a los estrenos, ‘Amarga Navidad’ es la nueva película de Pedro Almodóvar participada por RTVE. El director manchego vuelve a la senda de Dolor y Gloria para filmar un duelo creativo entre el autor y los personajes. Leonardo Sbaraglia, Barbara Lennie, Aitana Sánchez Gijón, Victoria Luengo, Carmen Machi, Rossi De Palma y Patrick Criado dan vida al universo de ficción y realidad ficticia del cineasta.
Además, la película italiana ‘La sonrisa del mal’, y las francesas ‘Una hija en Tokio’, y ‘Elegir mi vida’, y como siempre, las recomendaciones de ‘Días de cine’.