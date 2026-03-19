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Comunicación RTVE

Tamar Novas, padrino de 'Días de cine' esta semana

  • La entrevista íntegra al actor está disponible en la web del programa
  • Entre los estrenos destacados de la semana, lo último de Almodóvar, ‘Amarga Navidad’, participada por RTVE
  • Sábado 21 de marzo, a las 18:50 en La 2 y RTVE Play
En una sala de cine, un hombre con barba y pelo rizado, vestido con chaqueta oscura, está sentado en una butaca con un número rojo. Se observan más butacas negras con números rojos en la sala.
Tamar Novas, padrino esta semana en 'Días de cine'
PRENSA RTVE

‘Días de cine’ recibe esta semana a Tamar Novas, actor gallego a quien se puede ver actualmente en el thriller ‘Caminando con el diablo’, de Rubén Pérez Barrena, o la comedia dramática ‘Rondallas’, de Daniel Sánchez Arévalo. Además, el programa celebra los centenarios del cómico Jerry Lewis y el cineasta Valerio Zurlini, y presenta el estreno de ‘Amarga Navidad’.

Tamar Novas, fue premiado en 2004 con un Goya al mejor actor revelación por ‘Mar adentro’ y nominado al Goya a mejor actor de reparto en 2025 por ‘Rondallas’. En ‘Días de cine’ cuenta cómo ha sido interpretar a dos personajes tan distintos en sus últimas películas:

No recomendado para menores de 12 años Días De Cine: Entrevista completa con Tamar Novas | Ver
Días De Cine: Entrevista completa con Tamar Novas

Centenarios de Jerry Lewis y Valerio Zurlini

Tras sus comienzos como pareja cómica junto a Dean Martin, Jerry Lewis fue un icono pop conocido por su cine cargado de humor físico.  Sus obras cosecharon un gran éxito y causaron la admiración de muchos cineastas, desde Jean-Luc Godard a Martin Scorsese.

El talento de Valerio Zurlini se pudo apreciar en películas como ‘La muchacha de la maleta’, con Claudia Cardinale, o ‘El desierto de los tártaros’.

Lo más destacado en cines: ‘Amarga Navidad’, de Almodóvar

En cuanto a los estrenos, ‘Amarga Navidad’ es la nueva película de Pedro Almodóvar participada por RTVE. El director manchego vuelve a la senda de Dolor y Gloria para filmar un duelo creativo entre el autor y los personajes. Leonardo Sbaraglia, Barbara Lennie, Aitana Sánchez Gijón, Victoria Luengo, Carmen Machi, Rossi De Palma y Patrick Criado dan vida al universo de ficción y realidad ficticia del cineasta.

Además,  la película italiana ‘La sonrisa del mal’, y las francesas ‘Una hija en Tokio’, y ‘Elegir mi vida’, y como siempre, las recomendaciones de ‘Días de cine’.

RTVE

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