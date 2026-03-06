Así es 'Caminando con el diablo', protagonizada por Tamar Novas y Marina Salas

RTVE.es estrena una secuencia de Caminando con el diablo, la ópera prima del cineasta Rubén Pérez Barrena que reflexiona sobre el lado más oscuro del ser humano. Está protagonizada por Tamar Novas (Mar adentro, Los abrazos rotos) y Marina Salas (El Cover, Saben aquell), y completan el reparto Iván Marcos, Annick Weerts y Alban Petit. Se trata de un thriller rural ambientado en la España de los años ochenta. Cuenta con la participación de RTVE y se estrena este 6 de marzo.

España, años ochenta. Miguel y Alicia arrastran la desaparición de su hijo Gabriel. Miguel se consume por la culpa de aquella noche de alcohol en la que lo perdió. Para Alicia, en cambio, quien murió ese día no fue su hijo, sino su marido. Lejos de ese infierno, Philippe, un niño francés de diez años, viaja en caravana junto a sus padres. Sus caminos se cruzan con los de Miguel y Alicia. Ese encuentro desencadena un viaje sin retorno al lado más oscuro del ser humano.

Marina Salas y Alban Petit en 'Caminando con el diablo'. RTVE

Tamar Novas, ganador del Premio Goya a Mejor actor revelación por Mar adentro, llega a esta cinta como nominado al Goya 2026 en la categoría de Mejor actor de reparto por Rondallas. Al frente de la producción se encuentra Beatriz Bodegas, que consiguió el Goya a Mejor película por Tarde para la ira. Al igual que Novas, ha sido nominada en los Goya 2026 en la categoría de mejor cortometraje por Sexo a los 70, de Vanesa Romero.

El rodaje de la película tuvo lugar en Zaragoza, Los Monegros y en localizaciones de la Comunidad de Madrid, "consolidando una puesta en escena árida y asfixiante que acompaña el pulso psicológico del relato", en palabras de la productora. Rubén Pérez Barrena, además de director, también ha participado en el guion junto a Jesús Miguel Quintana.

"Para la producción de Caminando con el Diablo hemos contado con jefes de equipo de primera línea en todos los departamentos, entre otros el director de fotografía Javier García-Salmones (La infiltrada), el compositor Juanjo Javierre (Mañana es hoy) y los sonidistas Sergio Bürman y Pelayo Gutiérrez (ambos participaron en Dolor y gloria). Todos ellos han hecho crecer la película con su talento, pasión y experiencia", indican desde la productora La Canica Films.

Póster de 'Caminando con el diablo'. RTVE

La película es una producción de La Canica Films y Caminando la Película AIE en coproducción con la uruguaya Mother Superior Films. Cuenta con la participación de Prime Video, RTVE y Aragón TV, en asociación con Film Factory y el apoyo del ICAA, el Ayuntamiento de Madrid y CREA SGR.