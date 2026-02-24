Enlaces accesibilidad
Tamar Novas, nominado al Goya, confiesa su pasión por la música: "Es mi vocación frustrada"

Tamar Novas en el videopodcast 'Las del Cadillac' José Manuel Ortega Elgueta JosÃ© Manuel Ortega Elgueta
Raquel Elices
La carrera de Tamar Novas (Santiago de Compostela, 1986) es una de las más sorprendentes del cine español. Aún no ha cumplido los 40, pero cuenta con una trayectoria de casi tres décadas como actor. Era solo un niño cuando debutó en la gran pantalla con La lengua de las mariposas, bajo la dirección de José Luis Cuerda. Ha sido chico Almodóvar, ha trabajado con Coixet, Medem o Amenábar, con quien ganó su primer Goya con 18 años, por Mar Adentro. Dos décadas después, el intérprete gallego, podría repetir hazaña, gracias a Rondallas. Víctima del primer secuestro musical de la temporada, el actor cuenta sus inicios en el cine y su pasión por la música (su vocación frustrada) en Las Del Cadillac, el videopodcast conducido por Raquel Elices y María Canet de En Play.

A bordo de este Cadillac, Tamar Novas hace un repaso de su vida a través de una selección musical que le ayuda a rememorar sus inicios en el cine o cómo vivió su primer Goya. Un secuestro musical que arranca en Nueva York con Jam, de Michael Jackson y sigue con las melodías de The Beatles, Radiohead o Leonard Cohen, por supuesto suena Xoel López, con el que nos lleva ha su destino favorito. Disfruta del viaje. Ya puedes ver el videopodcast en RTVE Play:

Un actor melómano, con alma de músico

Para Novas, la música es una parte esencial de su vida. Siempre que le preguntan a qué otra cosa se hubiese dedicado de no ser actor, tiene la respuesta muy clara: "La música para mi es una vocación frustrada. Tengo muchos amigos músicos y tengo siempre muchas ganas de estar con ellos y aprender con ellos", confiesa.

Cuando era pequeño, estudió piano durante siete años en el conservatorio, pero la exigencia que requería y su carrera como actor le apartaron de los teclados, al menos, por un tiempo. "Hace unos años que he vuelto a amigarme con el piano gracias al teatro, precisamente. Y, de hecho, las bandas sonoras siempre me han gustado mucho y en algun trabajo he tenido la ocasión de hacer alguna pequeña melodía -una de ellas junto a Alba Flores-", señala. "Pero bueno, la parte de ser estrella del rock la suplo conociendo a estrellas del rock y teniendo amigos musicazos", refiriéndose, entre otros, a paisanos suyos como Iván Ferreiro o Xoel López, del que se declara fan absoluto.

María Canet, Raquel Elices y Tamar Novas en 'Las del Cadilllac' José Manuel Ortega Elgueta JosÃ© Manuel Ortega Elgueta

Guti, su hermano, de nuevo junto a él en los Goya

Dos décadas después de ganar su primer Goya por Mar Adentro, el actor gallego vuelve a estar nominado como Mejor actor de reparto por Rondallas, la última película de Daniel Sánchez Arévalo. Y tal y como ocurrió en aquella ocasión, ahora quiere volver a tener a su lado a una de las personas más importante de su vida, su hermano Guti. Rememorando aquella noche, recuerda lo que le dijo Juan Diego al verle recoger el premio: "parecias una anchoa en medio del mar".

