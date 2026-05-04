'En Portada' analiza el papel de la mujer en la Iglesia católica en el documental 'La vocación prohibida'

‘En Portada’, presentado por Lorenzo Milá, estrena el reportaje ‘La vocación perdida’. Un trabajo que analiza el papel de la mujer en la Iglesia católica, que mantiene la misma postura desde hace 2.000 años respecto al sacerdocio a pesar de las demandas por cambiar esta situación.

‘La vocación prohibida’

“Esa puerta está cerrada”, es la respuesta que dio Francisco por primera vez en 2013 a los pocos meses de convertirse en papa y la repitió a lo largo de su pontificado. Francisco mantuvo la misma posición que habían respaldado papas anteriores como Pablo VI o Juan Pablo II.

¿Cuál es la postura de León XIV? María Lía Zervino, miembro del Dicasterio de los Obispos, se lo preguntó y este le contestó que “él pensaba seguir lo que había empezado el papa Francisco”.

Desde la segunda mitad del siglo pasado, es decir, hace unos 70 años, la Iglesia católica se ha enfrentado a esta demanda, que antes estaba más silenciada.

En 2002 un grupo de mujeres decidieron no esperar más y varias se ordenaron en el río Danubio; fueron excomulgadas, aunque ellas se consideran dentro de la Iglesia católica. En España, la última ordenación, -grabada por ‘En Portada’- fue la de Christina Moreira hace unos meses. Esta mujer, que se ha convertido en obispa, pertenece a la Asociación de Presbíteras Católicas Romanas.

Ante esa postura más radical existe otra, la de las mujeres que quieren ser curas, pero que reclaman que el cambio se haga con el reconocimiento oficial de la Iglesia católica. “Es necesario que sea la Iglesia la que dé el paso”, reivindica desde hace años María José Arana, doctora en Teología.