'Saber y Ganar' despide a Mª José Cano en su programa 96 y celebra el Fin de Semana 25 de 'Los Socarrats'

'Saber y Ganar' acaba de decir adiós a la “Magnífica” Mª José Cano, que estaba a punto de cumplir los 100 programas. Una despedida que se produce en la víspera de un fin de semana especial en el que el concurso más longevo de la historia de la televisión en España celebrará los 25 fines de semana del equipo 'Los Socarrats'.

Adiós a una “Magnífica” Una única palabra -resultado- ha impedido a la veterana concursante continuar su andadura en ‘Saber y ganar’. Esta profesora jubilada de Madrid ha demostrado en sus 96 programas un gran dominio de todas las pruebas, en especial resolviendo 'La parte por el todo'. Con más de 48.740 euros acumulados, Cano se hubiese convertido en la primera concursante centenaria de la temporada y en la quinta mujer en conseguirlo en los 29 años de emisión del programa. No es la primera vez que la concursante dice adiós a 'Saber y Ganar'. El pasado diciembre tuvo que abandonar porque no podía "eludir" un compromiso, pero su ausencia fue corta; regresó a principios de abril. Ahora Mª José vuelve a despedirse, aunque podrá volver al programa en la próxima edición de los “Magníficos”.