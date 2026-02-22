Enlaces accesibilidad
'Una batalla tras otra' gana el Bafta 2026 a mejor película y se hace con otras cinco máscaras doradas antes de los Oscar

  • En el apartado de mejor película de habla no inglesa, la noruega Valor Sentimental arrebata el triunfo a la española Sirat
  • El bafta a la mejor actriz ha sido para Jessie Buckley por Hamnet, que también se ha llevado el premio a mejor película británica
Dos hombres interactúan frente a una puerta en un interior. Uno, con vestimenta informal, parece estar en una actitud de súplica, mientras que el otro se inclina hacia un objeto oscuro situado entre ellos.
Fotograma de 'Una batalla tras otra' (Warner Bros)
RTVE.es / AGENCIAS

La película estadounidense Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, ha sido la gran triunfadora en los Bafta 2026 al lograr el galardón a mejor película y otras cinco máscaras doradas, mejor director, mejor actor de reparto, mejor guion adaptado, mejor fotografía y mejor montaje, en la antesala de los Oscar.

El thriller de acción protagonizado por Leonardo DiCaprio partía como favorito con 14 nominaciones.

Sean Penn fue nominado por partida doble en 2004 gracias a sus papeles en 21 gramos y Mystic River y de nuevo en 2008 por su interpretación en Mi nombre es Harvey Milk —película por la que logró el Oscar a mejor actor en 2009—, pero hasta este domingo no contaba con ningún Bafta en su palmarés.

El bafta a la mejor actriz ha sido para Jessie Buckley por su desgarradora interpretación de Agnes Shakespeare en Hamnet, película que también se ha llevado el premio a mejor película británica.

El premio a la mejor actriz de reparto ha recaído en Wunmi Mosaku por su interpretación como la curandera de vudú Annie en Los pecadores, de Ryan Coogler.

Sirat se queda sin Bafta

En el apartado de mejor película de habla no inglesa, la noruega Valor Sentimental, de Joachim Trier, ha arrebatado el triunfo a la española Sirat, de Óliver Laxe.

El Royal Albert Hall de Londres ha festejado el cine un año más, y ya son 79 ediciones, con una glamurosa participación de estrellas de Hollywood, como Emma Stone, Jacob Elordi o Timothée Chalamet, aunque la máxima expectación ha recaído en Guillermo y Catalina de Gales, después de varios años de ausencia y en un momento en el que la monarquía atraviesa horas bajas tras el arresto y posterior liberación del expríncipe Andrés esta semana por sus lazos con Jeffrey Epstein.

Guillermo y Catalina de Gales en los Bafta 2026

Guillermo y Catalina de Gales en los Bafta 2026. DPA vía Europa Press Jaimi Joy/PA Wire/dpa

Bafta 2026: lista completa de ganadores

Mejor película

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra (GANADOR)
  • Valor Sentimental
  • Sinners

Mejor director

  • Ryan Coogler, por Sinners
  • Yorgos Lanthimos, por Bugonia
  • Josh Safdie, por Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra (GANADOR)
  • Joachim Trier, por Valor Sentimental
  • Chloé Zhao, Hamnet

Mejor actriz

  • Jessie Buckley, por Hamnet (GANADOR)
  • Rose Byrne, por If I Had Legs I'd Kick You
  • Kate Hudson, por Song Sung Blue
  • Chase Infiniti, por Una batalla tras otra
  • Renate Reinsve, por Valor Sentimental
  • Emma Stone, por Bugonia

Mejor actor

  • Robert Aramayo, por I Swear (GANADOR)
  • Timothée Chalamet, por Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke, por Blue Moon
  • Michael B. Jordan, por Sinners
  • Jesse Plemons, por Bugonia

Mejor actriz de reparto

  • Odessa A'zion, por Marty Supreme
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor Sentimental
  • Wunmi Mosaku, por Sinners (GANADORA)
  • Carey Mulligan, por The Ballad of Wallis Island
  • Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
  • Emily Watson, por Hamnet

Mejor actor de reparto

  • Paul Mescal, por Hamnet
  • Peter Mullan, por I Swear
  • Sean Penn, por Una batalla tras otra (GANADOR)
  • Stellan Skarsgård, por Valor Sentimental
  • Benicio Del Toro, por Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi, por Frankenstein

Mejor guion original

  • I Swear
  • Marty Supreme
  • The Secret Agent
  • Valor Sentimental
  • Sinners (GANADOR)

Mejor guion adaptado

  • The Ballad of Wallis Island
  • Bugonia
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra (GANADOR)
  • Pillion

Mejor película británica

  • 28 Years Later
  • The Ballad of Wallis Island
  • Bridget Jones: Mad About the Boy
  • Die My Love
  • H is for Hawk
  • Hamnet (GANADOR)
  • I Swear
  • Mr. Burton
  • Pillion
  • Steve

Mejor película de habla no inglesa

  • It Was Just an Accident
  • The Secret Agent
  • Valor Sentimental (GANADOR)
  • Sirat
  • The Voice of Hind Rajab

Mejor diseño de producción

  • Frankenstein (GANADOR)
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Sinners

Mejor montaje

  • A House of Dynamite
  • F1
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra (GANADOR)
  • Sinners

Mejor música original

  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sinners (GANADOR)
  • Bugonia
  • Frankenstein

Mejor sonido

  • F1 (GANADOR)
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Sinners
  • Warfare

Mejor fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra (GANADOR)
  • Sinners
  • Train Dreams

Mejores efectos visuales

  • Avatar: Fuego y Cenizas (GANADOR)
  • F1
  • Frankenstein
  • How to Train Your Dragon
  • The Lost Bus

Mejor diseño de vestuario

  • Frankenstein (GANADOR)
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Wicked: For Good

Mejor maquillaje y peluquería

  • Frankenstein (GANADOR)
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Wicked: For Good

Mejor película de animación

  • Elio
  • Little Amélie
  • Zootopia 2 (GANADOR)

Mejor cortometraje de animación británico

  • Cardboard
  • Solstice
  • Two Black Boys in Paradise (GANADOR)

Mejor documental

  • 2000 Meters To Andriivka
  • Apocalypse In The Tropics
  • Cover-Up
  • Mr. Nobody Against Putin (GANADOR)
  • The Perfect Neighbor

Mejor cortometraje británico

  • Welcome Home Freckles
  • Magid / Zafar
  • Nostalgie
  • Terence
  • This is Endometriosis (GANADOR)

Mejor casting

  • I Swear (GANADOR)
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Valor Sentimental
  • Sinners

Mejor director, guionista o productor británico novel

  • Pillion
  • The Ceremony
  • Wasteman
  • A Want In Her
  • My Father's Shadow — Akinola Davies Jr. (director, escritor), Wale Davies (escritor) (GANADOR)

Premio a la estrella emergente

  • Robert Aramayo (GANADOR)
  • Miles Caton
  • Chase Infiniti
  • Archie Madekwe
  • Posy Sterling

Mejor película infantil y familiar

  • Arco
  • Boong (GANADOR)
  • Lilo & Stitch
  • Zootopia 2
