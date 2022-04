'El poder del perro' y Jane Campion se coronan en los Bafta

La cinta australiana El poder del perro ha logrado este domingo el galardón a la mejor película en los Bafta, los premios del cine británico, y su directora, Jane Campion, ha sido distinguida como mejor realizadora, en una gala celebrada en el Royal Albert Hall de Londres, conducida para la actriz Rebel Wilson, y que ha supuesta una vuelta a la normalidad tras la edición virtual del pasado año por la COVID.

La actriz y cómica australiana ha llevado la batuta en una ceremonia que ha servido como homenaje a los sesenta años de la saga de James Bond y que ha abierto la espectacular Shirley Bassey con una cautivadora interpretación de "Diamons Are Forever", una de las canciones más icónicas de la saga cinematográfica del agente secreto.

El poder del perro, un oscuro 'western' protagonizado por Benedict Cumberbatch que ya triunfó en los Globos de Oro, se ha impuesto en las dos categorías más importantes y se postula como una de las grandes favoritas a los Oscar, a los que acude con 12 nominaciones.

Jane Campion se convierte, de este modo, en la tercera mujer en la historia en ganar el premio a mejor dirección, tras Chloé Zhao, en 2021 por Nomadland, y Kathryn Bigelow, por En tierra hostil, en 2010.

La directora neozelandesa no ha estado presente en la gala y ha sido Cumberbatch quien ha redibido la máscara dorada y ha leído un discurso escrito por la cineasta: "Gracias por recoger este premio por mí, aunque en realidad es parte de todos porque, como bien sabes, recibí mucha ayuda de parte de vosotros, los actores de la película".

El poder del perro, basada en la novela de Thomas Savege de 1967, se ha impuesto como mejor película a Belfast, No mires arriba, Licorice Pizza y Dune, que se alzó con cinco premios tras recibir 11 nominaciones, aunque todos ellos en categorías 'técnicas': mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor banda sonora, mejor sonido y mejores efectos especiales.

'Madres paralelas' se vuelve de vacío

Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, no ha podido conseguir el premio en la categoría de mejor película de habla no inglesa, que ha correspondido a la japonesa Drive my car. La cinta dirigida por Ryûsuke Hamaguchi se llevó el premio frente al drama del realizador español; Fue la mano de Dios, de Paolo Sorrentino; Petite Maman, de Céline Sciamma, y La peor persona del mundo, de Joachim Trier.

El premio a la mejor actriz protagonista ha sido para la británica Joanna Scanlan, por su interpretación de Mary Hussain en la película Después del amor, mientras que Will Smith ha ganado el Bafta a mejor actor protagonista por su interpretación de Richard Williams, padre de las hermanas Williams, en El método Williams.

Smith, que había sido nominado por primera vez en los premios de la Academia del Cine Británico, suma este Bafta al Globo de Oro que ganó hace unas semanas y toma ventaja en la carrera por el Óscar, para el que también está nominado en la categoría de mejor actor principal. El actor estadounidense no ha estado presente en la gala, por lo que no ha recogido su premio, anunciado por la mexicana Salma Hayek.