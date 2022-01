El español Javier Bardem competirá por el Globo de Oro a mejor actor de drama por Being the Ricardos en la 79 edición de los premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Su papel en la película de Aaron Sorkin sobre el matrimonio televisivo formado por Lucille Ball (Nicole Kidman) y Desi Arnaz le ha supuesto la quinta nominación a los Globos de Oro, premio que consiguió como secundario por No es país para viejos.

Bardem competirá por el Globo de Oro con Benedict Cumberbatch, protagonista de El poder del perro; Will Smith, padre de las hermanas tenistas Williams en El método Williams, Mahershala Ali, nominado por El canto del cisne y Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth.

La película Madres paralelas, del cineasta español Pedro Almodóvar, competirá por el Globo de Oro a la mejor película extranjera y sigue bien colocada para lograr nominaciones en los Oscar, premios en los que no podrá competir como mejor película internacional. La Academia española eligió como la candidata española a El buen patrón de Fernando León de Aranoa.

Las rivales de la película de Almodóvar son algunas de las películas mejor recibidas por la crítica este año: la japonesa Drive my car, la italiana Fue la mano de Dios, de Paolo Sorrentino, la iraní Un héroe, de Asghar Farhadi y Compartment No. 6, coproducción entre Finlandia, Rusia y Alemania.

Madres paralelas logra la nominación al Globo de Oro a mejor película extranjera, pero se ha quedado fuera de otras categorías para las que sonaba en las quinielas, como mejor actriz para Penélope Cruz y mejor guion y dirección.

La banda sonora de Madres paralelas, de Alberto Iglesias, también ha sido nominada. Sus rivales serán Alexandre Desplat por La crónica francesa de Wes Anderson, Germaine Franco, por Encanto de Disney, Jonny Greenwood por El poder del perro y Hanz Zimmer por Dune.

'Belfast' y 'El poder del perro' películas con más nominaciones En las categorías principales, el cine de las plataformas digitales copa muchas de las candidaturas. Netflix coloca a El poder del perro de Jane Campion en la categoría de mejor película dramática, junto a Coda, de Apple TV, Belfast, El método Williams y Dune. Dos de las apuestas de Netflix también entran en las candidatas a mejor película de comedia o musical: No mires arriba y Tick, tick...boom. Competirán con Cyrano, con Licorice Pizza, lo último de Paul Thomas Anderson, y con el remake de West Side Story dirigido por Steven Spielberg. Belfast, el relato autobiográfico dirigido por Kenneth Branagh, y El poder del perro son los títulos que logran más nominaciones, con siete cada uno. Les siguen con cuatro candidaturas No mires arriba, El método Williams, Licorice Pizza y West Side Story.