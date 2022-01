Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, ha sido nominada al César a la mejor película extranjera, según ha anunciado este miércoles la Academia del Cine Francés.

El director Manchego competirá con la finlandesa Compartimento Nº 6, de Juho Kuosmanen; la japonesa Drive my car, de Ryusuke Hamaguchi; la norteamericana First cow, de Kelly Reichardt; la noruega La peor persona del mundo, de Joachim Trier, la iraní Just 6.5, de Saeed Roustayi; y la británica El padre, de Florian Zeller​.

Las ilusiones perdidas (15), Annette (11) y Aline (10) son las películas con más candidaturas de esta edición. Y competirán por el césar a la mejor película con BAC Nord: Brigada de Investigación Criminal (7), El acontecimiento (4) y La Fracture (6).

Sorprende la ausencia de Titane (ganadora de la Palma de Oro en Cannes y elegida por Francia para competir en los Oscar) en esta categoría, aunque su realizadora, Julia Ducournau, si es candidata a la mejor dirección. Sus otras tres candidaturas son a mejor actriz revelación (Agathe Rousselle), mejor fotografía, mejores efectos especiales.

05.44 min Días de Cine - 'Madres paralelas'

Las favoritas a los premios El filme que obtuvo más nominaciones a los César de este año, con 15 en total, fue Las ilusiones perdidas, de Xavier Giannoli, que opta entre otras a mejor película, mejor actriz secundaria (Jeanne Balibar y Cécile de France), mejor actor secundario (Xavier Dolan y Vincent Lacoste) o mejor director. Le siguen las 11 de Annette, musical de Leos Carax que opta a mejor película, mejor dirección, mejor actor (Adam Driver) o mejor guión original. En la liza por estos premios también destacó Aline, una representación ficticia de la vida de la cantante canadiense Céline Dion, que se hizo con diez nominaciones, incluidas la de mejor actriz y mejor dirección, en manos ambas de Valérie Lemercier. 05.31 min Días de Cine - 'Anette'