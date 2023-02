La actriz Helen Mirren ha recordado la figura de la reina Isabel II, fallecida el pasado septiembre. "Sin su apoyo, los Bafta no hubieran sido lo mismo. Es indiscutible que ha sido la líder de la nación desde su coronación y durante su reinado conoció a las mayores estrellas de esta industria y vio desde los años dorados de Hollywood hasta la época del blockbuster", ha dicho Mirren, quien interpretó a la monarca en la película The Queen (2006), dirigida por Stephen Frears.

Mirren ha rememorado la aportación de Isabel II al cine británico, con un emotivo discurso acompañado de un vídeo, que incluía también imágenes de Ia monarca saludando a actrices y actores de renombre como Meryl Streep, Pierce Brosnan, Frank Sinatra y Daniel Craig, con el que protagonizó un anuncio previo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En la ceremonia han estado presentes el príncipe Guillermo y su esposa, Kate Middleton, como representantes de la Casa Real británica.

Lista de ganadores de los premios Bafta 2023:

- Mejor película: Sin novedad en el frente

- Mejor director: Edward Berger (Sin novedad en el frente)

- Mejor actor: Austin Butler (Elvis)

- Mejor actriz: Cate Blanchett (Tár)

- Mejor actriz secundaria: Kerry Condon (Almas en pena de Inisherin)

- Mejor actor secundario: Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin)

- Mejor película de habla no inglesa: Sin novedad en el frente

- Mejor guion original: Almas en pena de Inisherin

- Mejor guion adaptado: Sin novedad en el frente

- Mejor película animada: Pinocho

- Mejor documental: Navalny

- Mejor casting: Elvis

- Mejor fotografía: Sin novedad en el frente

- Mejor diseño de vestuario: Elvis

- Mejor edición: Todo a la vez en todas partes

- Mejor maquillaje: Elvis

- Mejor banda sonora: Sin novedad en el frente

- Mejor diseño de producción: Babylon

- Mejor sonido: Sin novedad en el frente

- Mejores efectos especiales: Avatar: El sentido del agua

- Mejor película inglesa: Almas en pena de Inisherin

- Mejor debut de un director, escritor o productor británico: Aftersun

- Mejor corto británico de animación: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

- Mejor corto británico: An Irish Goodbye

- Bafta honorífico: Sandy Powell.

- Mejor actor/actriz emergente: Emma Mackey