Los Fabelman, la película en la que Steven Spielberg recrea su infancia y juventud, triunfa en los Globos de Oro tras obtener los premios a mejor drama y mejor dirección en una gala que también recompensó a Almas en pena de Inisherin, de Martin McDonagh, que obtiene los premios a mejor comedia o musical, mejor guion y el de mejor actor para Colin Farrell. En las categorías de televisión, La casa del dragón, continuación de Juego de Tronos, ha ganado en el premio a mejor serie dramática.

“Me he estado escondiendo de esta historia desde que tenía 17 años", ha confesado Spielberg al recibir el premio a la mejor dirección. "Todo lo que he hecho hasta este momento me ha preparado para finalmente ser honesto sobre el hecho de que no es fácil ser un niño. Cuando cumplí 74 años me dije: 'Será mejor que lo hagas ahora'".

El angloirlandés Martin McDonagh ya triunfó en los Globos de Oro de 2018 con Tres anuncios en las afueras y ahora repite con Almas en pena de Inisherin, donde imagina el final de la amistad entre dos viejos conocidos en una remota isla de Irlanda.

Los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood regresaban al formato presencial tras la pandemia y tras el desprestigio que supusieron las acusaciones de corrupción y la falta de diversidad entre los miembros de la asociación. La ceremonia celebrada en Los Ángeles ha acogido a buena parte de los nominados, aunque con sonadas ausencias como los premiados Cate Blanchett o Kevin Costner.

Jerrod Carmichael, encargado de presentar una gala que llevaba dos años sin emitirse por televisión, abordó desde el incicio el elefante en la habitación. “Estoy aquí porque soy negro. Los Globos de Oro, no se emiteron el año pasado porque la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que no diré que era una organización racista, no tenían ni un solo miembro negro hasta que murió George Floyd".

Colin Farrell, mejor actor de comedia o musical, y Martin McDonagh, mejor guion por 'Almas en pena de Inisherin'. Invision Chris Pizzello/Invision/AP

No faltó diversidad entre los premiados de 2023: Angela Bassett obtuvo el premio a mejor actriz de reparto por Black Panther: Wakanda Forever y los intérpretes de Todo a la vez en todas partes, Michelle Yeoh y Ke Huy Quan, también fueron reconocidos. La actriz hizo un llamamiento contra el edadismo de la industria: "A medida que los días, los años y los números aumentan, parece que las oportunidades también comienzan a reducirse".

Cate Blanchett y Austin Butler, mejores intérpretes Austin Butler y su interpretación del rey del rock en Elvis fueron recompensadas con el premio a mejor actor de drama, salvando la noche para una de las películas favoritas y dejando como derrotadas a Avatar 2: El sentido del agua, la secuela de James Cameron que se fue de vacío y Babylon, de Damien Chazelle, que al menos obtuvo el premio a la mejor banda sonora. Angela Bassett, con el premio a mejor actriz de reparto por Black Panther: Wakanda Forever. AFP Frederic J. Brown / AFP Cate Blanchett, la mayor ausencia de los Globos, ganó el incontestable premio a mejor actriz por el descenso a los infiernos de una directora de orquesta acostumbrada al abuso de poder en Tár. La actriz ingresa así en el selecto club de actrices más premiadas de los Globos: Ingrid Bergman, Jane Fonda y Meryl Streep, con cuatro galardones cada una. El idioma español se asomó con la victoria de Argentina 1985, de Santago Mitre, como mejor película extranjera, que el director recogió junto a su actor protagonista, Ricardo Darín. La recreación del juicio contra la junta militar de la dictadura argentina sigue así su paso firme hacia los Oscar.