Ana de Armas no obtuvo el Globo de Oro al que estaba nominada, pero tuvo un momento de reconocimiento en la gala. La actriz fue la encargada de entregar el premio a mejor actor de comedia a musical, que se llevó Colin Farrell por Almas en pena en Inisherin. El actor irlandés aprovechó para alabar la interpretación de la actriz como Marilyn Monroe en Blonde: “La noche que vi tu película, lloré hasta quedarme dormido".

“Soak in the WIN! Congratulations to our winner for Best Actor - Motion Picture - Musical/Comedy, Colin Farrell! ✨��



Watch the #GoldenGlobes LIVE on NBC and Peacock now! pic.twitter.com/TDgxB9rPZy“