“Me han entregado ya siete Oscar verbales, los colecciono”. Ana de Armas (La Habana, 1988) ironiza con los elogios que llegan desde que Blonde se estrenó en el Festival de Venecia. La película es un salto meteórico de la actriz hispanocubana, que hace no tanto protagonizaba series de televisión y ahora es una estrella mundial que roba toda la atención en el Festival de San Sebatián, donde ha presentado Blonde.

“No sé si la gente me tomaba en serio entonces, era más un efecto de estar en una serie con uniforme de colegio durante tantos años. No tenía un plan para irme a EE.UU. y todavía tengo esperanza de trabajar en España, solo que no he recibido la oportunidad”. Aclarado su pasado en rueda de prensa, hay que hablar mucho de Blonde, una de las películas-evento del año.

Barroca, fascinante, abrumadora o excesiva. Casi cualquier adjetivo gradilocuente encaja en la propuesta de Andrew Dominik al adaptar la novela de Carol Joyce Oates. Blonde es un desparrame visual que golpea muy duro con puñetazos de belleza plástica. También puede agotar con su permanente lenguaje cercano al cuidado de técnicas publicitarias, pero nadie puede discutirle el riesgo.

Paradójicamente, como sucedía con Elvis, la fantasía parece la forma más honesta de acercase a una figura real, porque aspirar a acariciar el realismo es una entelequia condenada al fracaso o al ridículo. Pero si Elvis tenía mucho de admiración centelleante hacia el mito, Blonde es sumergirse en un pozo de desasosiego. No había otra: desde su infancia con una madre con problemas mentales y el anhelo de conocer a un padre ausente, la vida de Norma Jean fue moldeada después por el deseo y mirada masculina que la transformó en Marilyn Monroe.

“Mi idea de Monroe antes del proyecto era muy básica: la conocía como actriz y poco más”, confiesa De Armas, que se sumergió en un denso proceso de documentación y de imitación física y vocal. “Ella era una imagen del glamour, éxito, con parejas que eran hombres deseados de gran estatus. Representaba el sueño, lo que todos deseábamos, ¿qué podía ir mal? Conocerla la historia personal del icono me hace respetarla, entenderla, humanizarla y entender lo que pasó”.

Tampoco parece casualidad que la otra gran propuesta de Netflix, Bardo, de Alejandro G. Iñárritu, comparta esa vocación de cine personal de gran presupuesto. Dentro de una industria cambiante y convulsa, hay un pequeño intento a contracorriente de cine de autor como espectáculo exagerado que quizá tenga una salida y encuentre su público, algo que parecía casi desaparecido tras la caída del Nuevo Hollywood a comienzos de los años 80.