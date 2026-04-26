Muere en Buenos Aires el cineasta argentino Adolfo Aristarain a los 82 años

El cineasta argentino Adolfo Aristarain ha fallecido este domingo en Buenos Aires a los 82 años, según ha informado la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Muy ligado a España, donde vivió durante siete años y rodó algunas de sus películas, Aristarain es autor de de 'Un lugar en el mundo' (Goya a Mejor Película Iberoamericana) o 'Lugares comunes' (Goya a Mejor Guion Adaptado) y recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine correspondiente al año 2024.

"El cine es un oficio despiadadamente traidor para quien lo ejerce. Aunque uno intente esconder lo que uno es, tarde o temprano el director desnuda su alma sin quererlo en primer plano. El cine que uno hace es lo que uno es", dijo entonces al recibir el galardón.

Según destaca la Academia de Cine, fue un creador clave para las filmografías argentina y española de las últimas décadas.