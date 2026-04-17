Ángeles González-Sinde, madrina esta semana de 'Días de cine'

‘Días de cine’ recibe a la guionista y directora Ángeles González-Sinde, que estrena la próxima semana ‘Después de Kim’, su nueva película, que cuenta participada por RTVE. Además, a partir de esta semana se podrá ver en cines a Isabelle Huppert encarnando a la magnate de la cosmética Liliane Bettencourt, la historia del poeta Óscar Restrepo o el terrorífico remake del clásico ‘La momia’.

Ángeles González Sinde conversa con el director de ‘Días de cine’, Gerardo Sánchez, sobre la adaptación de su propia novela a la gran pantalla. En ‘Después de Kim’, Adriana Ozores y Darío Grandinetti se ponen en la piel de una pareja divorciada y distanciada desde hace 20 años con una hija en común, Kim, con la que hace tiempo perdieron el contacto, y ha aparecido muerta. Durante la entrevista, la que fuera Ministra de Cultura y Presidenta de la Academia de Cine , ha explicado los entresijos de sus diversos oficios.

Los estrenos de la semana

Llega ‘La mujer más rica del mundo’, donde Isabelle Huppert interpreta a Liliane Bettencourt, heredera de L'Oréal y protagonista de uno de los escándalos más célebres de Francia. También francesa es ‘La habitación de Mariana’, protagonizada por Mélanie Thierry.

De Colombia llega ‘Un poeta’, escrita y dirigida por Simón Mesa Soto, con Ubeimar Ríos dando vida a Óscar Restrepo, un loco de la poesía. Aunque su título evoque otras latitudes, ‘Renoir’ es una película japonesa que traslada al espectador a Tokio durante el verano de 1987 vivido a través de los ojos de una niña. Desde Italia, dirigida por Margherita Ferri, se estrena ‘El chico de los pantalones rosa’, película que cuenta tras su título la historia real de acoso al que se vio sometido Andrea Spezzacatena, un estudiante de 15 años.

Para los amantes del terror, Laia Costa coprotagoniza ‘La momia de Lee Cronin’, nueva versión del clásico ‘La momia’. El nuevo trabajo de Gus Van Sant se llama ‘Prime Crime: A True Story’, un thriller que mira sin complejos a ‘Tarde de perros o Network’.

En cuanto al cine español, ‘Mi querida señorita’ es la nueva versión de la mítica película de Jaime de Armiñán que protagonizó José Luis López Vázquez, dirigida por Fernando González Molina y protagonizada por Elisabeth Martínez; el documental ‘Landa’, sobre el actor que dio origen a un género con su apellido, dirigida por Gracia Querejeta y Miguel Olid. También documental es ‘Black Water’, escrito y dirigido por Natxo Leuza.

Completan el programa de la semana, como no puede ser de otra manera, ‘Las recomendaciones de Días de cine’.