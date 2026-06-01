'Versión Española' estrena 'Uno para todos' con David Ilundain y Valérie Delpierre

El director David Ilundain y la productora Valérie Delpierre presentan en el plató de ‘Versión Española’ la película ‘Uno para todos’, un alegato contra el acoso escolar que le valió a David Verdaguer la nominación al Goya en 2021. Después del coloquio con Cayetana Guillén Cuervo llega el estreno de ‘Dicen que tu padre’, uno de los doce trabajos finalistas del XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión española/ SGAE.

‘Uno para todos’ Aleix (David Verdaguer), profesor interino, asume la tarea de ser tutor de una clase de sexto de primaria en un pueblo completamente desconocido para él. Cuando descubre que tiene que reintegrar a un alumno enfermo en el aula, se encuentra con un problema inesperado: casi ninguno de sus compañeros quiere que vuelva a clase. La segunda película de David Ilundain trata temas tan delicados como el handicap de una enfermedad o el bullying en una clase de niños de primaria. Junto a David Verdaguer, Patricia López Arnaiz, Clara Segura, Ana Labordeta y un grupo de jóvenes actores no profesionales con una gran química entre sí en el papel de alumnos de sexto de primaria. David Verdaguer estuvo nominado a mejor actor principal en la 35 edición de los Premios Goya David Ilundain, Valérie Delpierre y Cayetana Guillén Cuervo, durante el coloquio de 'Versión Española'