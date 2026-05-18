'Versión Española' estrena la sátira social 'Calladita', de Miguel Faus

‘Versión Española’ presenta ‘Calladita’, un tragicómico retrato de la burguesía catalana y ópera prima de Miguel Faus. Cayetana Guillén Cuervo recibe al director y su protagonista, Paula Grimaldo. Tras el coloquio se emitirá ‘Y Rosa’, uno de los trabajos destacados en la Sección Oficial del XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión española/ SGAE.

Ver, oír y ‘Calladita’ ante la explotación

Ariadna Gil y Luis Bermejo encarnan a Andrea y Pedro, un matrimonio de marchantes de arte adinerados que decide contratar a Ana (Paula Grimaldo), una joven recién llegada de Colombia, para trabajar en su lujosa residencia de verano. La familia supuestamente modélica la completan Jacobo y Claudia, los hijos a quienes dan vida Pol Hermoso y Violeta Rodríguez.

Ana se ve obligada a trabajar de sol a sol y sin contrato, bajo la promesa de conseguir condiciones dignas al final del verano, siempre y cuando sea discreta. Pero a través de Gisela (Nany Tovar), la empleada de la casa vecina, Ana descubrirá que las cosas no funcionan como le han contado.

Miguel Faus, director de 'Calladita'

‘Calladita’ fue nominada al Goya a Mejor Dirección Novel. El primer largometraje de Miguel Faus parte de un corto homónimo realizado en 2020, protagonizado también por Paula Grimaldo.

Esta ha sido la primera película europea financiada exclusivamente con la venta de sus propios fotogramas en formato NFTs. Steven Soderbergh, director de ‘Ocean´s Eleven’ o ‘Traffic’, premió el esfuerzo de rodar de manera independiente con 100.000 euros en el Sundance Film Festival.