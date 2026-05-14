'Zero dramas' explora el intercambio de parejas y la osteoporosis
El talk show ‘Zero dramas’ propone una nueva entrega en la que el entretenimiento, el humor y la divulgación vuelven a convivir sin filtros. Loles León encabeza una mesa coral que explora desde distintos ángulos el intercambio de parejas, la salud ósea y las relaciones sexuales contemporáneas.
Claves de la noche
El programa se adentra en el universo swinger en España, un fenómeno que ha pasado de la discreción a una visibilidad creciente. A través de datos sobre el impacto de la era digital, el debate plantea cuestiones sobre libertad sexual, nuevos modelos afectivos y relaciones de pareja en la actualidad. La sexóloga Bárbara Montes aporta contexto experto al análisis.
A continuación, la mesa aborda la osteoporosis, una enfermedad silenciosa que afecta a millones de personas, especialmente mujeres. La doctora Diana López Freire explica su relación con la pérdida de estrógenos tras la menopausia y la importancia de la prevención.
‘El Consultorio Sexual’ y la música en directo
El programa incluye una nueva entrega del ‘Consultorio Sexual’, con respuestas a dudas reales del público sobre temas como el vaginismo o el VIH indetectable y su estigma social. La sexóloga Gema García responde a las consultas en un espacio de divulgación sin tabúes. La emisión se completa con una sorpresa musical protagonizada por Martirio y Loles León, en una noche en la que la música también forma parte del espíritu del programa, que cuenta con una banda en directo liderada por la vocalista María Gago.
Producido por RTVE en colaboración con Win Win, ‘Zero dramas’ se plantea como una conversación abierta y sin tapujos sobre temas sociales y personales de actualidad.