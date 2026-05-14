'Zero dramas' explora el intercambio de parejas y la osteoporosis

El talk show ‘Zero dramas’ propone una nueva entrega en la que el entretenimiento, el humor y la divulgación vuelven a convivir sin filtros. Loles León encabeza una mesa coral que explora desde distintos ángulos el intercambio de parejas, la salud ósea y las relaciones sexuales contemporáneas.

Claves de la noche El programa se adentra en el universo swinger en España, un fenómeno que ha pasado de la discreción a una visibilidad creciente. A través de datos sobre el impacto de la era digital, el debate plantea cuestiones sobre libertad sexual, nuevos modelos afectivos y relaciones de pareja en la actualidad. La sexóloga Bárbara Montes aporta contexto experto al análisis. A continuación, la mesa aborda la osteoporosis, una enfermedad silenciosa que afecta a millones de personas, especialmente mujeres. La doctora Diana López Freire explica su relación con la pérdida de estrógenos tras la menopausia y la importancia de la prevención.