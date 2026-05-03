Loles León, en 'Zero Dramas': "Me fui sola de casa y volví con un niño"

Con su inconfundible energía y esa lengua que no conoce censura, Loles León regresa al plató de Zero Dramas acompañada auténticas superestrellas: la actriz Mariona Terés, el icónico Pablo Carbonell, la entrañable Petra Martínez y la polifacética Mónica Cruz. Esta semana, el programa se convierte en un altavoz de la precariedad generacional y una guía para entender cómo el mercado y la soledad están transformando nuestros vínculos más íntimos.

Bajo el título "De nuevo en casa", la noche arranca diseccionando el drama de la vivienda en España. Mónica Cruz aporta datos demoledores sobre la “generación boomerang”: Ese 26% de jóvenes que, tras independizarse, deben volver con sus padres por asfixia financiera. La mesa debate si estrenar casa es hoy un lujo total, contando con el testimonio de Mariona Terés, quien relata su propia experiencia con la precariedad a pesar de sus éxitos televisivos. El programa recibe además la denuncia cargada de ironía a través de los vídeos de la ilustradora Le Petit Patito, experta en visibilizar "zulos" indignos, y el análisis de la socióloga Alejandra Nuño sobre una generación atrapada sin proyecto de vida propio.

03.05 min Mariona Terés: “Hace nada era muy precaria”

Loles León: "Yo soy exgorda" En segundo lugar, Zero Dramas aborda "Los juegos del hambre: sin pasta", analizando el preocupante regreso de la delgadez extrema y el fenómeno de la "pobresidad". Mónica Cruz revela que la diversidad de cuerpos ha desaparecido de las pasarelas en favor de cánones imposibles. Para profundizar en esta tiranía estética, el programa cuenta con Manu Palop, entrenador y "ex-gordo profesional", que detalla los 22.000 euros que cuesta mantener un cuerpo normativo, y el divulgador Héctor Castiñeira, quienes denuncian cómo la salud física se ha convertido en un privilegio económico inaccesible para la mayoría. 02.56 min Mónica Cruz: “Tenía una profesora de ballet que te multaba si no habías adelgazado lo que ella quería”