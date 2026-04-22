Loles León, ante la sologamia de Mónica Cruz: "¿Lo llamamos así cuando queremos decir "ego"?

Con su arrolladora personalidad y un plató que echa chispas, Loles León regresa a Zero Dramas rodeada de un equipo de primera: el veterano Antonio Resines, la complicidad de Mónica Cruz, la franqueza de Carmen Morales y la agudeza de Gonzalo Miró. Esta semana, el programa disecciona las nuevas y sorprendentes formas de compromiso, los secretos financieros y los dilemas éticos de la genética moderna.

"Hasta que la muerte nos separe" La noche ha comenzado con una boda inesperada. Mónica Cruz ha sorprendido a todos apareciendo vestida de novia para anunciar su matrimonio... con ella misma. Bajo el título “Hasta que la muerte me separe”, el programa ha explorado la sologamia, una tendencia al alza donde personas deciden celebrar ceremonias de compromiso unipersonal. Loles, entre risas y asombro, ha lanzado la pregunta bomba: “¿Lo llamamos sologamia cuando queremos decir ego?”. Para profundizar en este fenómeno, han recibido a Vanessa García, una mujer que se prometió amor eterno hace tres años ante 40 invitados. El debate ha analizado si este movimiento es una oda al autocuidado o el síntoma de una sociedad que ya no sabe convivir, recordando casos de famosas como Britney Spears o Mónica Naranjo. 02.26 min Sologamia: casarse con uno mismo

Loles Potter y la cuenta secreta En segundo lugar, el programa ha abierto el melón de la infidelidad financiera. Basándose en las recientes confesiones virales de Aitana y Rosalía sobre la lealtad, la mesa ha debatido qué ocurre cuando uno de los miembros de la pareja oculta deudas o cuentas bancarias. Los datos presentados son tajantes: el 67% de la Generación Z reconoce tener secretos económicos. La experta en relaciones Bárbara Montes ha advertido sobre cómo el control del dinero puede ser una forma de manipulación silenciosa. Los invitados se han enfrentado al “Sincerómetro Financiero”, confesando si perdonarían antes un desliz sexual o una mentira sobre el saldo de la cuenta corriente, llegando a la conclusión de que la confianza económica es el último tabú de la pareja.