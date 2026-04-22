El tiempo hoy 22 de abril en España: descenso de temperaturas en el oeste peninsular, pero el calor se mantiene en el este
- Las tormentas pueden ser fuertes en el Pirineo oriental y extenderse a zonas cercanas
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La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles 22 de abril una jornada marcada por la inestabilidad en el nordeste peninsular, con tormentas que pueden ser localmente fuertes en el Pirineo más oriental y extenderse a zonas cercanas. La borrasca situada al oeste de la península se desplazará ligeramente hacia el noroeste y favorecerá un ambiente más fresco en la mitad occidental, en contraste con el este, donde el calor se mantiene o incluso aumenta.
Durante la mañana predominarán las nubes bajas en el oeste peninsular y el área del estrecho de Gibraltar, que a lo largo del día se extenderán hacia el Cantábrico y podrán dejar alguna llovizna débil y dispersa.
Además de las tormentas en el Pirineo, también podrían registrarse chubascos aislados acompañados de aparato eléctrico en el Maestrazgo y en las sierras del sureste peninsular, aunque con menor probabilidad. En el resto del país y en Baleares predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas.
En Canarias, el tiempo se presenta más inestable, con cielos nubosos y precipitaciones en las vertientes norte y nordeste de las islas de mayor relieve.
No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en el interior de Galicia, así como en zonas de la cordillera Cantábrica durante las horas centrales del día. Continúa la presencia de polvo en suspensión, especialmente en la mitad este peninsular y Baleares.
Descenso térmico en centro y oeste peninsular
En cuanto a las temperaturas, las máximas descienden en el centro y oeste peninsular, con caídas notables en el oeste de Galicia y en el Cantábrico, mientras que aumentan en el este. En Baleares apenas se registran cambios. Las mínimas bajan en el tercio occidental y en el Cantábrico, y se mantienen estables o suben ligeramente en el resto. En Canarias, los valores térmicos descienden de forma ligera.
Respecto al viento, predominarán los vientos flojos de componente sur y suroeste en el centro y oeste peninsular, mientras que en el área mediterránea soplarán de componente este, con intensidad de floja a moderada. En el Cantábrico se registrará viento moderado del este, en el litoral gallego soplará del sur y en el mar de Alborán predominará el poniente. En Canarias, el viento será moderado y de componente norte en general.
Previsión para los próximos días
El jueves llegará un bajón "notable" de la temperaturas en Baleares y Mediterráneo , mientras que subirán en el resto del territorio y se volverán a superar los 30ºC en el centro y sur peninsular, en un día marcado por un aumento de la inestabilidad, con posibles tormentas sobre todo en el oeste peninsular, que podrían ser de nuevo localmente fuertes. También persistirá el polvo en suspensión, lo que favorecerá la calima. En Canarias habrá cielos nubosos y lluvias débiles en el norte del archipiélago.
De cara al viernes y al fin de semana, la previsión presenta una mayor "incertidumbre" y para el viernes se contempla una posible bajada de temperaturas en el oeste y sur peninsular, aunque esta evolución todavía deberá confirmarse en próximas actualizaciones. Para el sábado y domingo, los modelos apuntan a una probable recuperación térmica, con una nueva subida de los termómetros tras el descenso previo. En conjunto, se mantendría un ambiente "muy cálido para la época del año" en buena parte del país.
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