El tiempo hoy 22 de abril en España: descenso de temperaturas en el oeste peninsular, pero el calor se mantiene en el este

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles 22 de abril una jornada marcada por la inestabilidad en el nordeste peninsular, con tormentas que pueden ser localmente fuertes en el Pirineo más oriental y extenderse a zonas cercanas. La borrasca situada al oeste de la península se desplazará ligeramente hacia el noroeste y favorecerá un ambiente más fresco en la mitad occidental, en contraste con el este, donde el calor se mantiene o incluso aumenta.

Durante la mañana predominarán las nubes bajas en el oeste peninsular y el área del estrecho de Gibraltar, que a lo largo del día se extenderán hacia el Cantábrico y podrán dejar alguna llovizna débil y dispersa.

Además de las tormentas en el Pirineo, también podrían registrarse chubascos aislados acompañados de aparato eléctrico en el Maestrazgo y en las sierras del sureste peninsular, aunque con menor probabilidad. En el resto del país y en Baleares predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas.

Además de las tormentas en el Pirineo, también podrían registrarse chubascos en el Maestrazgo y en las sierras del sureste. EL TIEMPO TVE

En Canarias, el tiempo se presenta más inestable, con cielos nubosos y precipitaciones en las vertientes norte y nordeste de las islas de mayor relieve.

No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en el interior de Galicia, así como en zonas de la cordillera Cantábrica durante las horas centrales del día. Continúa la presencia de polvo en suspensión, especialmente en la mitad este peninsular y Baleares.

Descenso térmico en centro y oeste peninsular En cuanto a las temperaturas, las máximas descienden en el centro y oeste peninsular, con caídas notables en el oeste de Galicia y en el Cantábrico, mientras que aumentan en el este. En Baleares apenas se registran cambios. Las mínimas bajan en el tercio occidental y en el Cantábrico, y se mantienen estables o suben ligeramente en el resto. En Canarias, los valores térmicos descienden de forma ligera. Las máximas descienden en el centro y oeste peninsular, con caídas notables en el oeste de Galicia y en el Cantábrico. EL TIEMPO TVE Respecto al viento, predominarán los vientos flojos de componente sur y suroeste en el centro y oeste peninsular, mientras que en el área mediterránea soplarán de componente este, con intensidad de floja a moderada. En el Cantábrico se registrará viento moderado del este, en el litoral gallego soplará del sur y en el mar de Alborán predominará el poniente. En Canarias, el viento será moderado y de componente norte en general. Las mínimas bajan en el tercio occidental y en el Cantábrico, y se mantienen estables en el resto. EL TIEMPO TVE