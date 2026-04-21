El tiempo hoy 21 de abril en España: temperaturas veraniegas y tormentas intensas en varias zonas de España

España afronta un episodio meteorológico poco habitual para estas fechas, marcado por temperaturas propias del verano y la aparición de tormentas localmente intensas en distintas regiones del país. Según la previsión de la Aemet, la formación de una baja presión al oeste de la península favorecerá la entrada de una masa de aire cálido de origen subtropical. Este fenómeno provocará un notable ascenso de las temperaturas en gran parte del territorio, con valores especialmente elevados en el sur. En el valle del Guadalquivir, los termómetros podrían superar los 35°C, cifras muy altas para el mes de abril. En otros valles del sur y del Ebro también se esperan máximas por encima de los 32°C.

El ascenso térmico será generalizado, aunque habrá algunas excepciones. En la Comunidad Valenciana y en el oeste de la meseta norte se prevé un ligero descenso de las máximas, mientras que en Baleares apenas habrá cambios. En Canarias, por su parte, se espera una bajada de temperaturas, más acusada en las islas orientales.

En cuanto al estado del cielo, predominarán los intervalos de nubes medias y altas que avanzarán de oeste a este, acompañados de la llegada de calima a la península ibérica, lo que podría enturbiar el ambiente en varias zonas.

En el valle del Guadalquivir, los termómetros podrían superar los 35°C. EL TIEMPO TVE

Inestabilidad y tormentas Además del calor, el episodio vendrá acompañado de inestabilidad. Se prevén tormentas que podrían ser fuertes en el Cantábrico oriental y el alto Ebro, con precipitaciones intensas y rachas de viento muy fuertes. Estas tormentas podrían extenderse, con menor probabilidad, a Galicia, la Ibérica de Aragón y el valle del Ebro, donde el viento sería el principal fenómeno adverso. También podrían registrarse lluvias puntualmente intensas en el Pirineo. De forma más aislada, no se descartan tormentas en las mesetas, Extremadura y el entorno de Sierra Morena, aunque en estos casos serían, en general, de menor intensidad y con poca precipitación. El viento soplará flojo de componente sur en la mayor parte de la Península, con predominio del este en el área mediterránea y el Cantábrico. En la costa norte podría alcanzar intensidad moderada o fuerte. En el Estrecho se espera poniente moderado a fuerte, mientras que en Canarias predominará el viento del norte, de intensidad entre floja y moderada. Se prevén tormentas que podrían ser fuertes en el Cantábrico oriental y el alto Ebro. EL TIEMPO TVE