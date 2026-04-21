Omar, nuevo expulsado de 'MasterChef 14' tras una tensa prueba de eliminación

La doble expulsión de Soko y Nacho en el programa anterior dejó muy tocados a los aspirantes. Pero MasterChef 14 no se detiene y quien quiera mantener su delantal blanco tiene que seguir el ritmo marcado por los jueces. En el tercer programa la comida italiana y la japonesa marcaron los cocinados. Además, el pin de la inmunidad entró en juego y en la prueba de exteriores, el chef Pedro Subijana nos abrió las puertas del Gastronomy Open Ecosystem (GOE), en San Sebastián, considerado el mayor laboratorio gastronómico del mundo.

La noche arrancó con Camilla rompiendo su molde y mostrando su lado más humano. La salida de Soko le afectó y quizás por eso quiere huir de polémicas y centrarse en avanzar y aprender: "Para mí estar aquí es un verdadero sueño, no quiero que se acabe. Y basta porque me pongo a llorar. De verdad estar aquí...después de tanto tiempo viéndolo en la tele... Lo estoy disfrutando mucho. Es algo gigante a nivel de emocional, lo comparo casi cuando parí a mis hijos. Pero aquí estoy haciendo algo para mi 100%".

En lo puramente gastronómico, los aspirantes se enfrentaron a las batallas de pizzas con un jugoso premio en juego: el pin de la inmunidad. El chef napolitano Ciro Cristiano, autor de la mejor pizza de España, les dio toda una masterclass antes de afrontar el reto. En la primera batalla elaboraron una pizza romana; en la segunda batalla, una calzone; y en la última, una pizza napolitana. Poco a poco los aspirantes fueron cayendo y Camilla y Germán fueron los dos mejores. Pero la cosa no se quedó ahí y para ganar el pin tuvieron que enfrentarse a Gabriela, ganadora de MasterChef 13, elaborando una pizza dulce.

Todas las pizzas se cataron a ciegas. Y Anabel Alonso y Bibiana Fernández se sumaron a los jueces para probar las creaciones. Germán sumó 38 puntos, Gabriela 36 y Camilla 31. Por lo que el policía ganó el ansiado premio de la inmunidad. En esta prueba, Marta Sanahuja no quiso perder la ocasión de cocinar junto a los aspirantes y elaboró una pizza sin harinas y apta para celiacos.

Trabajando en espejo En la visita a San Sebastián, los aspirantes pusieron a prueba su talento en el Gastronomy Open Ecosystem (GOE), un centro de innovación culinaria perteneciente al Basque Culinary Center. El chef Pedro Subijana, miembro del patronato con tres estrellas Michelin, hizo de anfitrión. Lo que los aspirantes no esperaban es tener que trabajar en el mismo menú y en espejo, lo que dio lugar a multitud de comparaciones. El reparto de equipos corrió a cargo de Germán, flamante ganador del pin de la inmunidad, que tuvo que elegir en primer lugar a los compañeros con los que no querría trabajar. Y el policía no lo dudó: Javier, Paloma, Gema, Annie, Inma y Omar fueron los descartados. Pero los jueces tenían un giro de guion y dejaron en manos de "los descartados" la elección de las capitanas. Inma y Maggie fueron las seleccionadas, y Maggie no se escondió: "Me han elegido porque se creen que soy débil, pero de débil nada. La fiera que llevo dentro no la conocéis. Me ven la más débil porque estoy más tranquila, parece que no cojo las riendas...se creen que me conocen pero la realidad es que no". Y efectivamente, después del cocinado, la elección se antojó equivocada para el equipo de "los descartados", porque Maggie firmó la que probablemente fuera la mejor capitanía de la edición. Y así se lo hicieron ver Jordi, Marta y Pepe. "Has sido una grandísima capitana, has cuidado a tu equipo y has estado pendiente de todas las elaboraciones. Te he visto muy pendiente, muy seria y has mandado con firmeza. Tienes que dar este paso adelante, porque tienes cosas dentro que no se veían. Y hoy como capitana se han visto", señaló el chef de El Bohío. 02.36 min Maggie brilla como capitana en MasterChef 14 Llena de felicidad, Maggie también quiso tener un guiño de agradecimiento con sus compañeros: "No sabían lo que había aquí dentro. Y la confianza que mi equipo ha puesto en mí se ha notado. Creo que lo hemos sacado todo adelante como un equipo". Y no se olvidó del equipo perdedor, ese que la eligió como capitana: "Creo que me han subestimado pero estoy muy contenta, con ganas de más y ganas de no quedarme en la sombra, salir e ir a por todas". La escena terminó con el equipo azul salvado y con Maggie como mejor aspirante. Sin duda, esto le dará fuerzas y confianza para los próximos programas. En la prueba de eliminación, con el chef estrella Michelin Hideki Mastuhisa como invitado, la cocina japonesa tomó el relevo a la italiana. Los delantales negro tuvieron que elaborar tres platos: una con wagyu, otra con ostras y una última combinando ambos ingredientes. Como dificultad añadida, solo contaron con un utensilio de cocina, el grill japonés, que permite solo una cocción lenta y constante.