Las cinco recetas más virales de Gabriela, ganadora de 'MasterChef 13'
- La ganadora de MasterChef 13 volvió a las cocinas para aconsejar a los aspirantes
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Gabriela, ganadora de MasterChef 13, volvió a las cocinas del programa para inspirar a los nuevos aspirantes y darles multitud de consejos. Después de su victoria la pasada temporada, Gabriela disfruta de todo lo conseguido y explica cómo le ha cambiado la vida. Empezando por su faceta de creadora de contenido. Su comunidad en su perfil oficial de Instagram no para de crecer y ya va camino de los 100 mil seguidores.
Ahora repasamos sus cinco recetas más virales. Viendo estas elaboraciones, entendemos perfectamente que su contenido alcance grandes cifras.
1 - Canelones de carrilleras de cerdo con bechamel y salsa reducida
Ver la foto del resultado final es suficiente para que te entre hambre, pero al la jugosidad de la carne o el cuerpo de la salsa reducida no podrás hacer otra cosa que ponerte a cocinar esta receta.
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2 - Ñoquis de boniato rellenos de queso fundido
Desde hacer la masa, hasta preparar el relleno y la carbonara. Gabriela actualiza la receta tradicional de ñoquis para hacer este plato. Una opción perfecta para sorprender a tus comensales.
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3 - Berenjena Asada con burrata y aliño
El horno es una pieza fundamental en esta receta a la hora de cocinar la berenjena. Pero Gabriela va más allá y lo envuelve todo con un aliño espectacular y el toque de burrata. Una delicia.
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4 - Tatin de calabacín, dátiles y queso de cabra
¿Se puede combinar calabacín y dátil? Por supuesto. Y Gabriela lo hace en una tarta Tatin y añadiendo un toque de queso de cabra. ¡Espectacular!
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5 - Arroz meloso de rape y langostinos
Gabriela es madrileña, pero está casada con un valenciano y eso a la hora de hacer arroz se nota. Aquí te dejamos el paso a paso de su propuesta de arroz meloso de rape y langostinos. Una elaboración perfecta para invitar a tus seres queridos.
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