Las cinco recetas más virales de Gabriela, ganadora de 'MasterChef 13'

Gabriela, ganadora de MasterChef 13, volvió a las cocinas del programa para inspirar a los nuevos aspirantes y darles multitud de consejos. Después de su victoria la pasada temporada, Gabriela disfruta de todo lo conseguido y explica cómo le ha cambiado la vida. Empezando por su faceta de creadora de contenido. Su comunidad en su perfil oficial de Instagram no para de crecer y ya va camino de los 100 mil seguidores.

Ahora repasamos sus cinco recetas más virales. Viendo estas elaboraciones, entendemos perfectamente que su contenido alcance grandes cifras.

1 - Canelones de carrilleras de cerdo con bechamel y salsa reducida Ver la foto del resultado final es suficiente para que te entre hambre, pero al la jugosidad de la carne o el cuerpo de la salsa reducida no podrás hacer otra cosa que ponerte a cocinar esta receta. ““

2 - Ñoquis de boniato rellenos de queso fundido Desde hacer la masa, hasta preparar el relleno y la carbonara. Gabriela actualiza la receta tradicional de ñoquis para hacer este plato. Una opción perfecta para sorprender a tus comensales. ““

3 - Berenjena Asada con burrata y aliño El horno es una pieza fundamental en esta receta a la hora de cocinar la berenjena. Pero Gabriela va más allá y lo envuelve todo con un aliño espectacular y el toque de burrata. Una delicia. ““

4 - Tatin de calabacín, dátiles y queso de cabra ¿Se puede combinar calabacín y dátil? Por supuesto. Y Gabriela lo hace en una tarta Tatin y añadiendo un toque de queso de cabra. ¡Espectacular! ““