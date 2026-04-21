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Masterchef

Receta de pizza con base de pollo y parmesano de Delicious Martha en MasterChef 14

  • Una opción de pizza perfecta para intolerantes al gluten
  • Entra en el portal de cocina de RTVE y busca tus platos favoritos
Receta de pizza con base de pollo y parmesano de Delicious Martha en MasterChef 14
Receta de pizza con base de pollo y parmesano de Delicious Martha en MasterChef 14 RTVE.es
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En el cuarto programa de MasterChef 14, los jueces dedicaron una prueba a la elaboración de pizzas. Y Delicious Martha quiso compartir con todos una receta de pizza perfecta para los intolerantes al gluten. Aquí tienes todos los detalles:

Y si buscas un entrante, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para encontrar el plato con el que abrir tu menú. Cientos de opciones a tu disposición.

Receta de pizza con base de pollo y parmesano de Delicious Martha en MasterChef 14Receta de pizza con base de pollo y parmesano de Delicious Martha en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • 3 pechugas de pollo
  • 50 g de queso parmesano
  • Tomate triturado
  • Sal
  • Mozzarella
  • Albahaca
  • Aceite de oliva
  1. Triturar la pechuga de pollo junto al parmesano rallado previamente.
  2. Una vez esté bien triturado, lo extendemos sobre papel de horno y dar la forma de la pizza.
  3. Tras esto, y con el horno ya precalentado, lo horneamos a 200º durante 6 minutos.
  4. Pasado ese tiempo, sacamos la masa y le añadimos el tomate en la base y la mozzarella en trozos.
  5. De nuevo al horno durante 10/12 minutos.
  6. Sacar la pizza y terminar con unas hojas de albahaca por encima.
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