Receta de pizza con base de pollo y parmesano de Delicious Martha en MasterChef 14
- Una opción de pizza perfecta para intolerantes al gluten
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En el cuarto programa de MasterChef 14, los jueces dedicaron una prueba a la elaboración de pizzas. Y Delicious Martha quiso compartir con todos una receta de pizza perfecta para los intolerantes al gluten. Aquí tienes todos los detalles:
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